農退儲金覆蓋率僅4成 立委籲提高政府負擔額增誘因
為鼓勵農民儲蓄養老，增進農民退休生活保障，政府於民國110年起實施「農民退休儲金」制度，而目前符合農退儲金申請資格者約22.3萬人，但實際參與者約9.2萬人、覆蓋率僅4成，為此立委也將矛頭指向「農民自負金額過高、誘因不足」，遂多次提出條文修正，立法院經濟委員會也於8日審查修正案，盼能將提繳總額的60％改由政府負擔，農民則負擔其餘40％，藉此提升申請誘因，農業部長陳駿季回應，目前行政院版也朝向政府負擔60％方向修正。
據悉，現行農退儲金制度為農民視自身經濟能力，每月自由提繳1至10％，金額為最低工資乘以提撥比率計算，例如114年最低薪資為2萬8590元，農民選擇提繳10％，就必須每月繳交2859元，同時，政府也會依農民提繳金額，按月提繳相同金額，共同存入農退儲金專戶，直至農民65歲，即可每月領取農退儲金收益。
雖此制度立意良善，但民進黨立委陳亭妃指出，農退儲金參與人數覆蓋率占比僅 41％，缺乏足夠誘因吸引農民參與，而為了提升農退儲金覆蓋率，多名立委已研擬修正相關條文，調整農民與政府提繳總額負擔比例，期盼能改成農民負擔總額的40％，政府60％，以減輕農民經濟負擔並提升參與意願。
陳亭妃強調，農退儲金已經多次討論，但行政院版卻遲遲無法產出，遂盼藉由此次委員會給予政府壓力，讓政院版能夠在符合民意的情況下盡快出爐。
民進黨立委林岱樺表示，農退儲金中青農的提撥率屬於最低點，大多係因投入初期經濟不穩定，額外提繳會有更大的負擔，遂應該要再加碼青農補貼，例如40歲以下者，政府負擔額提升至65％，讓青農看得到未來，如此一來也才能增加農業人才的投入，穩定國內農業發展。
陳駿季回應，農業部所提之農退儲金修正版本已於8月送至行政院，待草案進入行政院會後，就能送至立院排審，而目前政府的立場也支持「政府負擔60％、農民負擔40％」，盼能夠在保障不變、負擔減輕的情況下，增加農民的投保意願，此外，也會讓納保條件再放寬，例如投保勞保，但實際從事農業者，亦可加入農退儲金，預估可有4萬人受益。
陳駿季補充，針對40歲以下的青農加碼補貼，會再進行評估，期盼能夠用最好的方式，例如參與退休儲金的青農，在申請其他補助時可獲得更多額度，讓年輕人從農時能夠更穩定。
