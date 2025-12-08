農退儲金、老農津貼權益久拖 陳亭妃要求行政院立即送案 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院經濟委員會今（8）日審查《農民退休儲金條例》修正草案，立委陳亭妃直言，農退儲金與老農津貼都是農民最重視的權益，行政院久未將院版送進立法院，「大家早就有共識，但行政院遲遲不送版本到立法院，我們只好先排審，逼你們動起來」。

陳亭妃指出，農退儲金制度是民進黨政府對農民保障制度的美意，但推動多年加入率仍偏低，追究原因，應是誘因不足，在去年就數次找農業部溝通，各方已達成共識，要將政府提撥比例從過去1:1調整為「政府60％、農民40％」，大幅提升保障。但她說，行政院版本至今未送立法院，使外界產生不必要的疑慮，「改革方向都確定了，政府多負擔一些、農民權益更完整」。

陳亭妃也特別關切青農權益，要求政府讓勞保與農保制度能夠「雙向銜接」，使30至40歲返鄉務農者能在過去勞保身分下銜接農退儲金。對於農業部目前方案已規劃約4萬名符合資格者可銜接加入，她肯定這項調整，「讓青農更願意投入農業，制度也更具延續性」。

在老農津貼部分，陳亭妃指出，民眾普遍誤以為津貼多年來未調整，「其實早在修法後，已改為每4年依CPI調整一次，但政府沒有宣導，農民根本不知道」。她認為4年調整周期太長，導致物價高漲時老農無感，主張應改為「每年檢討、CPI年增率超過3％即啟動調整」。

此外，陳亭妃也推動排富機制調整，包括農業以外所得超過60萬元、或個人土地房屋達一定價值者應排除；並建議確定使用的農舍可額外扣除700萬元，避免影響真正需要津貼的農民。

照片來源：陳亭妃辦公室

