農退制度升級2.0上路 劉建國：強化支持讓農民安心退休

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法院今（27）日上午三讀通過《農民退休儲金條例》修正案，正式推動農民退休儲金制度升級為2.0版本。立法委員劉建國表示，農民退休儲金制度自2020年完成立法上路以來，已為農民建立基本退休保障架構，但實際參與人數與制度覆蓋率始終未達預期，顯示仍有進一步強化與調整的必要。

農民退休儲金條例修正案順利完成三讀，劉建國也期待老農津貼相關修法能儘速凝聚共識、接續完成立法，讓農民退休保障制度更加完善。（圖／立委劉建國提供）

劉建國指出，當年他與時任農委會主委陳吉仲及多位立法委員共同推動《農民退休儲金條例》，並於2020年5月22日完成三讀，為農民退休生活奠定制度基礎。然而，制度實施至今，仍有不少農民因負擔考量而未加入，影響政策實質效益。

為提升參與意願並擴大制度覆蓋率，劉建國提出修法版本，經立法院經濟委員會審查討論後，凝聚朝野共識，調整提繳比率為農民負擔40%、政府提繳60%，透過提高政府支持比例，減輕農民經濟壓力，讓退休儲金制度更具吸引力與保障性。

劉建國強調，農民退休保障不應僅止於單一制度調整，農民退休儲金邁向2.0，老農福利政策也必須同步升級。他表示，除了經濟委員會完成農退條例修法外，衛生環境委員會也已排審《老年農民福利津貼暫行條例》修正草案，期盼透過雙軌並進的制度改革，全面提升老農退休後的生活品質與尊嚴。

劉建國最後感謝農業部長陳駿季及多位立法委員的支持與協助，讓農民退休儲金條例修正案順利完成三讀。他也期待，老農津貼相關修法能儘速凝聚共識、接續完成立法，讓農民退休保障制度更加完善。

