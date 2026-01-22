農退加碼 不應排擠產業發展

（圖／本報系資料照）

可能是台灣選舉太頻繁，每次政策調整都接近選舉，今年行政院於1月15日院會通過《老年農民福利津貼暫行條例》修正草案，將老農津貼從現行每月8110元調高至1萬元，並送交立法院審議。農政單位以2025年10月符合資格的農民52.9萬人計算，每年經費將增加近120億元。

此次同步放寬該項津貼排富門檻，包括：將農業所得以外之個人綜合所得稅各類所得總額門檻由50萬元調整至60萬元、個人所有土地及房屋財產價值門檻由500萬元調整至1025萬元、刪除唯一自住房屋扣除額上限等，此舉將使原先被排富的7654位農民重新納入津貼適用範圍，將增加9億元支出。整體而言，此次調整將使老農津貼增加129億元支出，使老農津貼年度總支出為631億，占農業部整體預算的37.5％。此外，也提高農民退休儲金中政府負擔的比例由五成提高至六成，將額外支出6億元。

從農業預算結構而言，2025年農民福利（以老農津貼為主要項目）與社會保險業務支出占比分別為28.82％與15.00％，兩者合計達43.82％，此次調整將使農民福利項目預算占比更高。反觀與產業轉型升級與未來競爭力息息相關之研究發展（R＆D）占比僅有2.87％；另外農業預算中農業發展支出帳面上占比雖達22.40％，但超過九成三係撥付農業特別收入基金，對產業發展之實質助益仍有待釐清。

過去學者研究指出，農業預算對農業邊際產值之貢獻雖呈現正向，但就整體預算配置使用效率而言，仍存在改善空間；此外產業發展支出對農業產值提升之效果明顯高出農民福利支出的貢獻，在中央政府舉債不易情況下，更須對農業預算做審慎配置。

對整個農業部門而言，給予農民支持固然重要，然僅仰賴福利施政很難撐起促進產業發展的重擔；此次福利政策預算增加恐將排擠產業發展經費，影響競爭力，這點可由我國加入WTO後農產貿易逆差逐漸擴大可窺知端倪。農業部門是否可以吸引年輕人加入，關鍵就在於他們是否能看見產業發展的願景，而不是告訴他們在退休時可以領多少福利。要使農民對未來前景有盼望，需要妥適的預算配置與資源投入當作助力。

過去研究指出，預算投入對產業發展所帶來的效益與回饋遠大於福利措施，更是提升我國農業競爭力與邁向永續經營的根本之道，在此呼籲農政單位在提高各項福利支持之際，審慎檢視預算的配置，提出具前瞻性的長遠規劃，使預算成為推動台灣農業升級轉型的動力。（作者為國立台灣大學農業經濟學系系主任）