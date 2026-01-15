農退連兩波利多 學者促加強審查

農業部次長胡忠一說，老年農民福利津貼加碼到1萬元，每年約增加129億元支出。（范揚光攝）

政府保障退休農民生活，提供老農津貼與農退儲金，除昨行政院拍板將老農津貼提升至1萬元，另外農退儲金去年底也已修法，降低農民負擔比例至4成，針對農民的連續兩波利多，估計分別將增加129億和6億元支出。學者提醒加強福利的同時相關審查機制也應一併強化，杜絕假農民混入、加劇財政負擔的可能。

農民須參加農業保險，才能取得老農津貼與農退儲金的資格，投保資格為實際從農者，農民負擔3成保費，每半年繳交468元，目前投保人數約83萬人；農保的保障還包括生育給付、身心障礙給付、喪葬津貼等。

廣告 廣告

不過，農保不同於勞保，並未涵蓋退休給付，因此政府另推出老農津貼、農退儲金保障退休農民生活。老農津貼需待老農年滿65歲才能申請，其中農保資格達15年以上，可申請全額；6個月以上、15年以下者，領取半額津貼。每月給付人數約50萬人、給付金額達40億元。

農退儲金為農民自由參加，投保資格為未滿65歲的實際從農者，投保金額為每月最低工資的1至10％，由農民自訂，請領費用也依年資、提繳金額有所不同，而截至目前，每月給付人數約1.5萬人、金額達2500萬元。

行政院昨拍板老農津貼從每月8110元增至1萬元，且為提升農退儲金覆蓋率，去年12月也通過修法，降低農民負擔金額至總提繳費用的4成，另外6成則由政府負擔。兩項提升農民退休保障制度，老農津貼部分，預計每年需額外增加129億支出；農退儲金部分，每年增加6億支出。

台大農經系主任張宏浩認為，加強福利的同時相關審查機制也應一併強化，杜絕假農民混入、加劇財政負擔的可能。