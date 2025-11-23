農遊太平採橘趣 砂糖橘、珍珠柑、帝王柑美味登場
〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區農會、太平區公所輔導由何瑞豐班長所領導的果樹產銷第49班，在太平山區種植柑橘，目前已進入柑橘採收的季節，為了讓民眾品嚐各式優質柑橘類美味，推出「農遊太平，採橘趣」活動，民眾只要在12月6日至明年1月14日進行電話預約，就可親手摘採砂糖橘、珍珠柑、帝王柑等美味柑橘。
太平區農會總幹事余文欽表示，果樹產銷第49班何瑞豐班長已有50多年種植果樹經驗，廣達10甲地的果園，種植龍眼、荔枝、紅玲水蜜桃及柑橘等多種水果，因用心栽培是各項比賽的常勝軍，近年轉型提供民眾採果認養體驗。
何瑞豐表示，果園每株柑橘樹皆經過細心呵護，其風味極佳，口感互異，包含色澤橙黃、皮薄肉脆、香氣濃郁、有柑橘「甜度之王」美稱的砂糖橘；色澤金黃間青綠、果皮細薄易剝、香甜爆汁清爽好入口、有「柑橘之王」稱號的帝王柑；還有小巧玲瓏、高甜無酸、皮薄籽少易入口的珍珠柑，各種品種的柑橘將陸續上陣，歡迎大家來果園採果嚐鮮。
太平區長陳柏宏表示，太平除了美味柑橘，還有頭汴坑騎鐵馬、蝙蝠洞、百蝠橋、太平苗圃落羽松秘境、太平買菸場、太平古農莊、百年老樟樹、廣興宮、馬卡龍公園等拍照打卡景點，歡迎大家來享用在地美食，體驗太平知性之美。
余文欽表示，今年透過太平公所及農會協助辦理何瑞豐在太平南國巷5分地柑橘園採果活動「農遊太平，採橘趣」，民眾在12月6日至明年1月14日可預約採果，現場還進行食農教育，講解砂糖橘、珍珠柑、帝王柑等各式柑橘類栽培管理知識，以及相關採摘方式。
太平農會表示，除現場吃不用錢，大人還能採2台斤柑橘、小孩可採1台斤柑橘帶回家。超量部分每台斤酌收100元。歡迎有興趣民眾儘速報名以免向隅。欲體驗南國巷悠然採橘之旅及訂購優質柑橘，可撥打預約專線：0900-787606。
