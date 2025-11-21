「農遊太平 採橘趣」活動 各式優質柑橘任您選

太平柑橘有夠讚! 太平採柑橘。林重鎣翻





太平區南國巷地區就其好山麗水而孕育出各項美物產，為太平水果生產重鎮之一。當地主要為區公所及農會輔導、由何瑞豐班長所領導的果樹產銷第49班經管。何班長針對太平冬季名品～柑橘，於12月6日至來年1月14日盛大推出「農遊太平 採橘趣」活動，讓民眾品嚐在地名聞遐邇的砂糖橘、珍珠柑、帝王柑等各式優質柑橘類美味。

何班長說明，當地每株柑橘樹皆經細心呵護，有絕佳品質才敢端出予民眾品嚐，其風味極佳，口感互異，包含色澤橙黃、皮薄肉脆、香氣濃郁、有柑橘「甜度之王」美稱的砂糖橘，色澤金黃間青綠、果皮細薄易剝、香甜爆汁清爽好入口、有「柑橘之王」稱號的帝王柑，還有小巧玲瓏、高甜無酸、皮薄籽少易入口的珍珠柑……等品種將陸續上陣，琳瑯滿目美柑橘，竭誠歡迎來嚐鮮。

太平區農會總幹事余文欽表示，果樹產銷第49班何瑞豐班長種植近10甲地果樹已有50多年經驗，種植龍眼、荔枝、紅玲水蜜桃及柑橘等多種水果，因十分用心於栽培管理，所培育出的水果往往是各大農業比賽常勝軍，頗負盛名，近年轉型提供民眾採果認養體驗，皆大獲好評供不應求。今年透過公所及農會協助擴大辦理5分地柑橘園採果活動，於12月6日至來年1月14日受理電話預約，現場就食農教育理念講解砂糖橘、珍珠柑、帝王柑...等各式柑橘類栽培管理知識，以及相關採摘方式。民眾可親採柑橘當場品嚐，大人還能採2斤柑橘、小孩可採1斤柑橘帶回。超量部分每斤酌收100元。歡迎有興趣民眾儘速報名以免向隅。欲體驗南國巷悠然採橘之旅及訂購優質柑橘，請撥打預約專線：0900-787606。

太平區長陳柏宏表示，南國巷地區素為太平水果生產重鎮之一，欣聞該地區知名產銷班推出「農遊太平 採橘趣」活動，歡迎民眾踴躍前來品嚐優質柑橘美味。太平素有「大臺中旅遊中心」之稱，物產豐饒，景觀瑰麗，風景優美，人文薈萃，除了冬季美柑橘外，依序尚有三月黃金枇杷、四月紅鈴蜜桃、荔枝、龍眼、竹筍、蜂蜜、香蕉…等優質農特產，另有眾所皆知的頭汴坑騎鐵馬、咬人狗坑、臺灣潭、蝙蝠洞、百蝠橋、太平苗圃落羽松秘境、太平買菸場、太平古農莊、百年老樟樹、廣興宮、馬卡龍公園、九二一震災紀念公園…等網紅拍照打卡景點，都是大臺中地區休閒旅遊的好去處，竭誠歡迎大家閒暇時刻慢遊太平，享用在地美食，體驗太平知性之美。

