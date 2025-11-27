農青大使訪墨爾本 外交部：掌握澳洲農牧現況

今年度外交部農業青年大使新南向交流計畫首度前往澳洲交流。外交部今天(27日)表示，在此行首站墨爾本已拜會當地重要官員，並透過實地參訪進一步掌握澳洲農牧業發展現況，團員們也積極向駐處了解拓展商機的機會，還主動探詢台商網絡的能量與連結方式。

外交部指出，農青團充分表達對政府持續深化台、澳經貿關係的肯定及盼望，更期許自身專精的農牧領域或從事的農牧產業都能協助促進雙邊實質交流。

農業青年大使新南向交流計畫已辦理數年，今年更在「總合外交」政策下，將農業外交、原住民外交、青年外交一起囊括，並具體落實在參訪行程裡，外交部更將此計畫視為「強化與新南向國家關係的重要力量」。