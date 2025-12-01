農青大使訪澳 外交部：探索農業合作可能

今年度外交部農業青年大使新南向交流計畫已完成這次澳洲參訪活動，外交部今天(1日)表示，此行先後前往墨爾本(維多利亞州)以及布里斯本(昆士蘭州)了解當地農業版圖，行程圓滿順利且成果豐碩。

外交部指出，農青大使除成功推廣專業、活力及韌性的台灣形象，也藉此機會認識澳洲農業政策相關議題與農業概況，同時探索雙方可能的合作面向，且不僅有助彼此交流實質議題，還能促進建立雙邊農民聯繫網絡，另像團員在參訪時發現農業主要生產力都是度假打工的台籍或韓籍人士，與台灣偏好長期、固定人力不同，所以對此深感興趣，與農場及工廠經營者熱烈討論。

外交部表示，「農業青年大使新南向交流計畫」由外交部與農業部從2017年開始共同辦理，至今陸續安排154位農業青年前往澳洲、菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、印度、泰國等7國實地訪問交流，外交部並將此計畫視為「強化與新南向國家關係的重要力量」。