農青大使首赴澳洲參訪 台澳農業合作新契機

（中央社記者汪淑芬台北27日電）農業部今年持續與外交部合辦第6屆「農業青年大使『新南向』交流計畫」，並首度赴澳洲參訪，開啟台澳農業合作新契機。

農業部今天發布新聞稿，農青大使新南向交流計畫首度增列澳洲，甄選16名優秀農業青年與學生組成大使訪問團，23日抵達墨爾本展開為期8天的參訪。

農業部說，今年首度結合「原住民外交」與「農業外交」的元素，展現台灣推動「總合外交」的積極作為，不僅強化台澳雙方在農業領域的交流，並透過文化交流與多元接觸，擴大台灣農業青年的國際視野，開啟台澳農業合作的新契機。

農業部表示，農業青年澳洲訪團拜會澳洲原民農業文化展示中心（Booln Booln Cultural Centre）、自然農法種植果樹園及有機蔬菜農場、乳酪製品加工廠，及昆士蘭州議會、農業廳等單位，並就台澳公私部門農業科技研究與應用、農業資源永續與赴澳投資等議題交流。

農業部說，訪問團也看到澳洲在因應農業高齡化與缺工、極端氣候等挑戰，透過智慧農業、產業升級與供應鏈佈局，積極探索未來在技術轉移、人才資源等領域的發展。

農業部說，團員們也透過傳統煙燻儀式體驗到原民文化與自然環境的緊密連結，深刻感受澳洲政府對於原住民文化的尊重與維護。交流中並觀察到澳洲推動有機農業面臨勞動力不足及市場價格波動不利經營的挑戰，積極尋求外資及經營者進駐，及澳洲酪農業發達，仍持續研發新產品爭取海外新商機等作為，對於澳洲公私部門正面、積極的農業因應策略有深刻的啟發。（編輯：李淑華）1141127