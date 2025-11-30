農16富邦BOT建置利多 博愛明誠路口金店面月租開價110萬元

【記者葉家銘／高雄報導】今年房市買氣冷清，但位於A級地段指標店面，租金行情可能不僅沒有跌甚至逆勢上揚！2024年歇業「韓八韓日燒肉鍋物」據點，占地355坪，近期房東釋出招租資訊，據《壹蘋新聞網》取得獨家訊息，店租每月開價110萬元，比原先韓八鍋物承租時80萬元，持續拉高租金行情。專家分析，區段周邊同質金店面租金也上看百萬元，金額高主因是地段具備無可取代性。

2020年9月位於明誠三路與博愛二路口「韓八韓日燒肉鍋物」，投資上億元打造，燒肉鍋物店並於隔年正式開幕，餐廳主打和牛、海鮮、小龍蝦和各式異國料理吃到飽，然而經營過程不敵食材成本高漲等因素，韓八最終在2024年初歇業，據點也一直呈現空租至今。

廣告 廣告

近期傳出該據點地主招租，租金開價每月110萬元，該金額在高雄屬高價行情，然而若翻開該店過去租金紀錄，開價仍合理，依實登揭露「韓八韓日燒肉鍋物」在承租期間月租80萬元；更早之前興富發承租店面於2018年月租95萬元，2020年來到單月百萬新高。同屬明誠與博愛路口「茶六燒肉堂博愛店」，近期月租也傳來到百萬元！另周邊「高雄林皇宮」因基地正對凹子底森林公園，1樓空間從早期經營buffet到後來引入夾娃娃機，至目前空租，然而經證實在佔地7百餘坪空間，有多家連鎖品牌洽詢，月租金將突破200萬元。

該據點過去實登內容

永慶不動產高雄中華藝校加盟店店長郭銘揮表示，該據點位於農16特區具博愛與明誠雙主幹道位，旁邊有停車場可供付費利用，隨著區段富邦攜手漢神百貨打造商場，預計2027或2028年完工，區段將成為南台灣最具指標商圈，該區除租金貴，另近期傳出郡都集團以單坪298萬元，總價45億元購入「旺來興明誠店」、「全聯福利中心鼓山明誠店」與「丁丁藥局明誠店」3店面，未來將有總銷達350億元千戶造鎮，而欣巴巴與國揚也將有預售案將推出，房價可能全面挑戰成交7字頭，將挑戰全市高價行情。

農16特區未來預售屋房價將挑戰7字頭。葉家銘攝

此次釋出店面旁邊有大型停車場。葉家銘攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產

陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了

獨家｜洗腦畫面曝光！消防分隊長疑涉吸金 拉老鼠會月騙百萬元

