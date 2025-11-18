辻利茶舖聖誕樹蛋糕登場！太妃餅乾抹茶拿鐵冬季限定必追

文／景點+ Rhoda整理報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舖」自11月20日起推出2025冬季限定「冬戀太妃」系列，於遠百信義A13門市獨家販售！首推「冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵」與「冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵」，並同步推出「雪映太妃餅乾抹茶百匯」與聖誕樹造型蛋糕「雪莓太妃抹茶樹」，每一款都傳遞冬季獨有的溫度與幸福感。

「冬戀太妃」系列首登場，抹茶與焙茶太妃風味拿鐵、百匯與聖誕樹蛋糕滿滿儀式感！（圖／辻利茶舖，以下同）

系列首推「冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵」、「冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵」（冷/熱）售價215元，醇厚風味拿鐵與香甜太妃糖相遇，帶來冬日驚喜！

以現刷抹茶與焙茶拿鐵作為基底，頂層覆蓋綿密鮮奶油，淋上香濃太妃糖醬與焦糖脆餅碎粒，最後裝飾太妃糖抹茶軟餅乾，先喝一口風味拿鐵，感受茶香與太妃糖交織的獨特層次，接著吃一口沾裹太妃糖淋醬鮮奶油的抹茶軟餅乾，是冬季抹茶控與焙茶迷不可錯過的暖心飲品。

「冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵」、「冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵」(冷/熱)。

同步推出首次登場的甜點——「雪映太妃餅乾抹茶百匯」，專屬冬日享受的奢華甜點，以濃郁抹茶霜淇淋為主角，撒上宇治丸倉抹茶粉與香甜太妃糖醬，交織出濃郁茶香與焦糖香氣。

雪映太妃餅乾抹茶百匯。

底層搭配Q彈抹茶蕨餅與脆餅碎，增添口感，最上層同樣以太妃糖軟餅乾點綴，甜點控冬季下午茶的絕佳選擇。

還有外表超吸睛的「雪莓太妃抹茶樹」售價240元，以聖誕樹為靈感打造的季節限定甜點，外型可愛又充滿節慶氛圍。

雪莓太妃抹茶樹。

底層為香酥太妃糖莎布蕾餅乾，中層融合「宇治丸倉抹茶」慕斯與草莓果醬，呈現出茶香與莓果的完美平衡；外層包覆細緻抹茶甘納許與鬆軟達克瓦茲蛋糕，層次鮮明、香氣迷人，是冬季最幸福的儀式感象徵。

此外，辻利茶舖特別推出兩項冬季限定優惠活動。自11月20日起，購買任兩款冬季限定「冬戀太妃」系列商品，即可享有現折30元的組合優惠。

11月20日起至2026年1月4日活動期間的週末，凡外帶冬季限定飲品系列，可享第二杯75折優惠（以價低者折扣，優惠不得併用）。無論與好友共享或獨自享用，都能品嚐到更多元的冬日幸福滋味。

【Info】

辻利茶舖台北遠百信義店

台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 B3F

02-27251878

冬季限定「冬戀太妃」系列

販售日期：11月20日起至2026年1月4日

