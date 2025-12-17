辻利茶舗2026新年獻禮皓馬迎春！攜手法朋3款人氣禮盒回歸匠心辻光風呂敷禮盒 升級搶訂

文／景點+ 張盈盈整理報導

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」長年致力於推廣日本茶文化，並以細膩設計詮釋現代生活 美學。此次推出 「辻利迎春寶盒」 與 「茶心摯禮」 ，以純潔白馬為概念，透過其奔馳於春日晨 光的意象，祝福新的一年能以堅定步伐迎向希望。並再次攜手有台灣甜點香奈兒美名的「法朋 烘焙甜點坊」，繼中秋禮盒大受好評後，推 3 款新春聯名禮盒再次回歸， 「匠心辻光風呂敷禮 盒」茶食全新升級 ， 為新春時節獻上一場跨越文化的匠心饗宴！

圖 / 辻利茶舗，以下同

「皓馬」，也就是白馬，在日本被視為神的使者，象徵神聖、平安與豐收。在日本文 學、浮世繪中，多與勇者、英雄相關，帶有尊貴氣息。為迎接 2026 的到來，辻利茶舗以此美好 意象為概念，推出新年版雕刻花窗的 「辻利迎春寶盒」售價 2450 元 ，以可重複使用 的木製雙層 收納櫃為主體，裝載兩款經典日本茶品，搭配抹茶、焙茶雙口味茶酥與酥脆腰果，是過年團圓 最佳賀禮。限定燙金封條描繪靈動白馬，在祥雲與浪潮間昂首奔馳，象徵新的一年乘風破浪， 馬到成功！ 即日起至 1/18 止，預購優惠價 2325 元， 1/2 起出貨，限量 500 盒，立即珍藏這奔騰向 前的祝福，迎來皓馬年的順遂與喜悅。

中秋熱銷破千盒的木製雙層收納櫃禮盒，由職人手工打造，可重複使用，將傳統工藝與實 用性巧妙融合。上層雕花拉門隔間，可展示茶器或珍藏品；下層多格抽屜，可輕鬆收納各式小 物。擺放於居家空間，為生活增添精緻亮點。

過年必不可少的花生酥心糖，一次送上兩種特色口味：「辻利抹茶酥」與「宇治焙茶酥」，分別融合珍貴宇治抹茶與焙茶製成酥心內餡，外層裹上薄脆麥芽糖衣，以傳統傳統製茶 工藝堆疊出 128 層酥脆層次，入口即化，茶韻與堅果香氣交織，是辻利最具代表性的台灣茶點。

辻利抹茶酥。

2025 爆款「辻利抹茶腰果」與 「宇治焙茶腰果」，嚴選 WW180 等級腰果，顆顆飽滿。低溫 烘焙保留酥香原味，再裹上丸倉宇治抹茶與焙茶粉，搭配海藻糖配方調整甜度，清爽酥脆無負 擔。包裝皆採用獨立隨手包設計，適合親友或辦公室分享，外出攜帶也方便，每一口都能感受 到用心與精緻，分享喜悅就從此刻開始。

蟬聯辻利節慶禮盒銷售冠軍的 「辻利茶心摯禮」售價 799 元預購優惠價 759 元 ，今年以昂首 奔馳的白馬為意象，打造馬年全新設計，採用精緻的提繩設計，送禮體面又大方。盒身的吉祥 白馬象徵光明、平安與萬象更新；並搭配燙金元素與雲朵紋飾，呈現高雅且充滿年味 的年節氣 息。另提供企業採購專案與客製化服務，讓新年心意更具獨特儀式感。

內容物包含「辻利特製煎茶茶包」三角立體茶包獨立包裝，選用產自通過雨林認證茶園所 栽種之茶葉，入口煎茶鮮嫩甘甜，淺綠色茶湯清新回韻。

茶食則以三款暢銷組合做搭配，「辻利抹茶酥」傅承多年的製糖經驗，掌握最佳入茶時機，拌入宇治丸倉抹茶，製成濃郁抹茶花生 內餡，以薄脆麥芽糖衣包覆， 128 層酥脆口感，入口即化不黏牙， 2 段式的品嚐體驗，保留茶 味、茶感，最品茶最佳良伴！

「辻利抹茶米香餅」將上等辻利抹茶混拌在地優質好米，佐以花 生、芝麻與麥芽，無添加 色相料與防腐劑，純天然抹茶色澤米餅，入口清新茶香不苦澀，完美 的酥脆口感，大人小孩都喜歡。「辻利抹茶杏仁捲」同樣選用宇治丸倉抹茶，混合高品質白巧 克力，包覆濃郁蛋香糙米捲，外層撒上杏仁角，增添獨特口感。 2026 新春，就以「辻利茶心摯 禮」為親友獻上平安喜悅、一路順勢騰飛的祝福。

2026 辻利茶舗再度攜手台灣頂級甜點品牌「法朋烘焙甜點坊」，透過法朋對甜點工藝的堅 持，演繹辻利茶舗獨特抹茶風味，將甘潤的丸台抹茶、馥郁的丸香抹茶，分別注入多款法朋經 典手作點心當中，傳達層次豐富、味覺協調的，展現深厚的烘焙實力。

本次推出升級版 「匠心辻光風呂敷禮盒」售價 1680 元 。兩款精選日本茶茶包：色澄香 清，帶有青草調與自然甘香的「辻利特製煎茶茶包」，與焙火厚實、氣韻沉穩，餘香悠長，茶 感如低語的「炒立焙茶茶包」，兩款茶湯風味一清爽一醇厚，與法式甜點相結合，讓每一次品 嚐都更加耐人回味。

搭配全新 6 款抹茶法甜點：「抹茶玄米卡雷多」玄米香氣在口中綻放，交織溫厚的抹茶綠意，令人想再咬一口。「抹茶蝴蝶酥」多層次的酥脆口感，宛如折扇一般，酥中帶柔，辻利抹 茶灑落酥皮之間，清香中帶出熟成奶油氣息，回味無窮。

「抹茶柚香夾心餅乾」內餡的溫柔柚 香與清新抹茶，搭配香酥脆口的抹茶餅乾，明亮又柔和的絕妙組合。「抹茶沙布列」餅乾脆 爽，奶香細緻，簡約中透露清朗利落，丸台抹茶的明亮茶韻直入舌尖，是整體中最清透乾淨的 一筆。

「抹茶柚子夏威夷豆塔」有堅果之王美稱的夏威夷豆，裹上恰到好處的抹茶糖衣，「抹茶米香餅」台灣傳統的味 覺印記，豐收米香傳達豐盛年味，花生芝麻香氣搭配高雅抹茶，是節慶的味道，更是豐收好兆 頭。將歲末年終的溫暖情意，收束在極具手感的溫潤木盒與雙色風呂敷布巾之中，傳遞真摯的情感氛圍！

以人氣蛋黃酥為靈感而開發， 「綜合蜂蜜燒餅禮盒」售價 750 元 。鹹甜為引，抹茶為韻， 雙風味並置，將台灣節氣記憶與日式茶韻一同入盒。 「經典蜂蜜燒餅」以日本麵粉、歐洲天然奶油與南海鹽為基底，揉入蜂蜜與九鬼芝麻，外 層酥香、內裡濕潤柔韌，蜂蜜氣息淡雅，芝麻香氣緩緩浮現，尾韻收以微鹹，溫潤不膩，是記 憶中最純粹的模樣。「辻利抹茶蜂蜜燒餅」則融合抹茶濃郁風味，滲透餅皮、釋放茶香，自表 層焦香至內餡綿滑，層次逐步遞進，堆疊出茶韻深度，鹹甜交織，節奏穩定，是一款輪廓分 明、主味明確的茶點。

整體包裝選用原木色硬盒，綁以綠白雙色棉繩，盒蓋為結合茶器與烘焙細節的日式插畫設 計，外觀簡約不失特色。無論自享或贈人，都是新春佳節裡最溫暖的款待與心意。

最後一款聯名獻禮則為 「茶香藏韻聯名禮盒」售價 680 元 。由甜點界巨匠李師傅研發，以 辻利四款風格茶粉為軸，將抹茶與焙茶的香氣層層堆疊，打造 5 款風味獨具的茶香餅乾，帶來 一段層次分明、韻味悠長的品味旅程。

