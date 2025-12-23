迅杰進軍無人機市場 整合神盾集團資源卡位非紅供應鏈

圖為無人機示意圖。

神盾旗下迅杰科技（6243）於21日舉行法人說明會，對外說明近期營運概況及公司轉型布局方向。公司表示，面對產業景氣波動與供應鏈不確定性，迅杰持續強化營運韌性，並積極培養中長期成長動能，以因應市場環境變化。

迅杰指出，近年持續優化產品組合與營運結構，帶動毛利結構明顯改善。累計至今年9月底，毛利率為43%，較去年同期提升6個百分點，反映產品組合調整與營運效率優化的成果；本業營運維持正向表現。公司亦同步調整資金與營運配置，降低外部變動對整體營運的影響，進一步提升經營穩定性。

在業務布局方面，迅杰持續推動客戶結構多元化，在國際品牌客戶的AVL多有斬獲，穩定整體營運基礎；同時，研發團隊持續投入新產品與新應用領域開發，為未來營運成長累積動能。雖市場上DDR貨況緊張，客戶的需求不確定性提高，影響短期的出貨節奏與營收表現，公司對整體市場需求仍抱持審慎樂觀態度。公司亦同步推動供應商優化與採購策略調整，以強化成本控管與營運效率。

迅杰於法說會中進一步說明，公司已正式進軍無人機（UAV）產業，透過策略性投資相關技術夥伴，建立跨足無人機系統與應用解決方案的基礎。公司指出，無人機產業應用範圍涵蓋國防、測繪、巡檢、救災、物流與農業等領域，全球市場發展前景看好，加上國際市場對非紅供應鏈需求持續提升，使台灣無人機產業鏈具備良好發展條件。

其中，璿元科技具備設計、量產、系統整合與客製化能力，產品線涵蓋多種無人機應用場景，並通過多項品質與資安相關認證，具備量產與專案執行經驗。另一家合作夥伴翔探科技則掌握自主飛控、整機設計、地面控制站與雲端管理平台等關鍵技術，今年更與日本無人機公司Blue Innovation 簽訂品牌合作案，拓展至海外市場，展現成熟的技術整合能力。

迅杰亦指出，集團內部多項無人機系統的關鍵技術已開始在市場上導入應用，涵蓋高階視覺模組(安格/欣普羅)、AI 影像處理與運算(芯鼎)、低延遲通訊(鈺寶)以及衛星物聯網(神盾衛星)等領域。未來將透過迅杰整合跨公司技術協作，強化無人機在感知、運算、通訊與控制等面向的整體效能，推動從基礎款到高階全系列成品，應用範圍可包含軍用及商用的部分，例如廠內的無人機巡檢或是盤點等應用服務。

迅杰科技表示，公司對此次的策略投資深具信心，除了可培養具備成長潛力的第二引擎，為長期發展奠定穩固基礎，同時也看好璿元及翔探的未來獲利潛力，將來可成為迅杰強而有力的策略夥伴。



