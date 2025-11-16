迅速應變救回患者 竹市消防團隊展現救護量能





竹市一名年約70歲的男子在家中突感身體不適，隨即失去意識，家屬立刻撥打119求助。消防局接獲報案後，線上即指導家屬進行心肺復甦術(CPR)，並立即派遣埔頂分隊救護車前往現場。由於患者情況危急，已呈現到院前心肺功能停止(OHCA)，消防局隨即加派第二台救護車支援，並通報隨車消防人員準備相關急救器材。所幸在消防人員的迅速應變、家屬的即時配合，以及醫院醫療團隊的全力搶救下，患者最終成功恢復心跳與呼吸。經醫療照護與康復治療，患者已於近日平安出院，恢復正常生活。

消防局表示，當日119值勤員張愷允接獲報案後，得知患者失去意識並出現瀕死式呼吸，立即線上指導家屬實施CPR，把握黃金搶救時間。除原派遣途中的埔頂分隊消防員曾俊翔、蘇宗奕外，亦緊急加派金山分隊消防員陳嘉宏、黃宥瑞前往支援，並透過無線電即時通報現場狀況，預作急救整備。救護人員抵達現場後發現，患者已無呼吸、無脈搏，呈現到院前OHCA狀態。消防員隨即接手CPR，並使用 I-gel 4號聲門上呼吸道、以BVM正壓給氣，同步施以AED電擊去顫6次，並架設自動心肺復甦機進行搶救。經消防人員分秒必爭的搶救行動，患者最終成功恢復自發性循環(ROSC)，生命徵象逐漸穩定。

消防局說明，119受理人員在判斷為OHCA案件後，立即啟動DA-CPR（線上指導心肺復甦術）機制，除了派遣救護車趕赴現場，也透過電話即時指導報案民眾進行CPR，爭取黃金急救時間。在第一時間實施CPR對提升存活率具有關鍵效益。若能在心跳停止後4分鐘內開始CPR，並結合AED（自動體外心臟去顫器）使用，不僅可有效延緩腦部損傷，也能大幅提升患者的存活機會，並降低後遺症風險。



