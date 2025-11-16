迅速應變救回患者 竹市消防團隊展現救護量能
竹市一名年約70歲的男子在家中突感身體不適，隨即失去意識，家屬立刻撥打119求助。消防局接獲報案後，線上即指導家屬進行心肺復甦術(CPR)，並立即派遣埔頂分隊救護車前往現場。由於患者情況危急，已呈現到院前心肺功能停止(OHCA)，消防局隨即加派第二台救護車支援，並通報隨車消防人員準備相關急救器材。所幸在消防人員的迅速應變、家屬的即時配合，以及醫院醫療團隊的全力搶救下，患者最終成功恢復心跳與呼吸。經醫療照護與康復治療，患者已於近日平安出院，恢復正常生活。
消防局表示，當日119值勤員張愷允接獲報案後，得知患者失去意識並出現瀕死式呼吸，立即線上指導家屬實施CPR，把握黃金搶救時間。除原派遣途中的埔頂分隊消防員曾俊翔、蘇宗奕外，亦緊急加派金山分隊消防員陳嘉宏、黃宥瑞前往支援，並透過無線電即時通報現場狀況，預作急救整備。救護人員抵達現場後發現，患者已無呼吸、無脈搏，呈現到院前OHCA狀態。消防員隨即接手CPR，並使用 I-gel 4號聲門上呼吸道、以BVM正壓給氣，同步施以AED電擊去顫6次，並架設自動心肺復甦機進行搶救。經消防人員分秒必爭的搶救行動，患者最終成功恢復自發性循環(ROSC)，生命徵象逐漸穩定。
消防局說明，119受理人員在判斷為OHCA案件後，立即啟動DA-CPR（線上指導心肺復甦術）機制，除了派遣救護車趕赴現場，也透過電話即時指導報案民眾進行CPR，爭取黃金急救時間。在第一時間實施CPR對提升存活率具有關鍵效益。若能在心跳停止後4分鐘內開始CPR，並結合AED（自動體外心臟去顫器）使用，不僅可有效延緩腦部損傷，也能大幅提升患者的存活機會，並降低後遺症風險。
更多新聞推薦
其他人也在看
歐盟統計2024年420萬人長期失業 南方國家較嚴峻
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾15日專電）根據歐盟統計數據，2024年歐盟區約有420萬人是失業超過1年的長期失業者，占統計區域全部失業人口約1/3、統計區域內歐盟人口的1.9%，其中南方國家的失業率高於北方。中央社 ・ 1 天前
羽球／熊本賽王子維無緣寫最佳 麟榤配惜敗第1男雙
BWF世界羽聯超級500系列熊本大師賽15日進入4強賽，台將4組人馬全軍覆沒，其中男雙王齊麟／邱相榤以2個19：21不敵南韓頭號男雙徐承宰、金元浩最可惜，最後希望王子維也11：21、12：21敗給奈良岡功大。人間福報 ・ 1 天前
使用合格電力分表 消費權益有保障
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】電力分表不同於台電公司安裝於用戶住所的電表，是經營業者自行安裝於出租套房互傳媒 ・ 1 天前
學生救護包紮競賽 明德國中特優
記者楊耀華∕基隆報導 為提升學生緊急救護能力，市府舉辦市立國中緊急救護…中華日報 ・ 20 小時前
馬太鞍溪將建600米堤防防水患 季連成：10天搶通涵管便道
因洪水溢流，萬榮鄉截至目前統計31戶受損，其中19戶為有門牌住戶，另12戶為工寮，鳳林鎮也有48戶受災。季連成與政院顧問李孟諺等人昨勘災，了解災後復原情況。水利署長林元鵬說，萬榮鄉明利社區過去不是高風險致災範圍，有天然高崁，所以沒設堤防，在有限能量下優先處理高風...CTWANT ・ 1 天前
小心荷包！新北耶誕城「行政園區全面禁菸」最高罰1萬
2025新北歡樂耶誕城於11月14日開幕！想去的民眾注意，新北市府行政園區正式公告為禁菸場所，違者依《菸害防制法》將處以新臺幣2000元至1萬元罰款。中天新聞網 ・ 1 天前
SJ大巨蛋DAY2！希澈台上驚喊「我的毛」？ 銀赫耍帥中 始源「嫌棄表情」再現超爆笑
SJ大巨蛋DAY2！希澈台上驚喊「我的毛」？ 銀赫耍帥中 始源「嫌棄表情」再現超爆笑娛樂星聞 ・ 1 天前
龍井圖書館台中婦邁大門 腳背一陣痛竟遭眼鏡蛇咬傷
（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中41歲婦人今天上龍井區龍井圖書館，要走出大門時，突感右腳背一陣痛，發現竟遭眼鏡蛇咬傷；消防局救護車送醫在院治療、生命徵象穩定。現場捕獲1條30公分眼鏡蛇。中央社 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 3 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 2 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
WBC想擊敗日本、中華隊晉級？ 韓媒：大聯盟三星不是萬能解方
韓國隊在上個周末與日本隊進行2場交流賽，備戰明年的WBC經典賽，不過在這兩場比賽打完後，韓國媒體就點評，目前在大聯盟打球的金河成、金慧成及李政厚，並非國家隊能晉級8強賽的萬能解方，投手的戰力還是最大的問題。中天新聞網 ・ 5 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 18 小時前