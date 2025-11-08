迎三航母時代！陸官媒點名福建艦必去「台灣海峽」等三地

大陸第三艘航空母艦「福建艦」日前在海南省三亞市某軍港舉行服役授旗儀式，由國家主席習近平出席並登艦視察。大陸官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」7日在官方微博發文，分享福建艦入列後的十項關鍵訊息，指未來「必去」台灣海峽等三地。

陸官媒點名福建艦必去「台灣海峽」等三地。（資料照／新華社）

「福建艦」作為大陸首艘電磁彈射型航母的軍艦正式入列，標誌著解放軍海軍正式進入「三航母」時代，與遼寧艦、山東艦共同組成航母艦隊。「玉淵譚天」文章開頭直接點名，福建艦入列後必去的地方包括台灣海峽、南海和西太平洋。文中強調，航母入列後最大的差別在於實戰化，「福建艦是我國航空母艦常態化部署第一步」。

文中提到，對遼寧艦和山東艦而言，西太平洋被視為遠海，但對福建艦來說則不然。該媒體指出，福建艦的「遠海」防禦能力建設需要延伸至東太平洋、印度洋和大西洋等區域，包括關島附近海域、夏威夷附近海域，甚至澳洲附近的海域。

此外，「玉淵譚天」強調，大陸海軍有權在印度洋等地航行，符合國際法和國際慣例，任何國家都無權干涉。同時提及，相同的部署距離下，福建艦因性能提升可以部署更長時間。

官媒稱福建艦入列只是「中國常態化部署航母第一步」。（資料照／新華社）

「玉淵譚天」指出，福建艦入列只是「中國常態化部署航母的第一步」。「001」、「002」、「003」航母，不是序號，而是型號。 003型算是一個成熟的「平台」。按照先前解放軍生產軍艦的慣例，在成熟平台上有一些優化和改進，就會進入到「量產」階段。

隨著福建艦服役，「電磁彈射+多型號艦載機」成為中國航空母艦的標準配備，同時航母編隊屬艦搭配的體系也逐步形成。

文章最後表示，隨著航母數量的增加，大陸可真正實現航母在某個點位上的長期、常態存在，「屆時，什麼叫『移動的海上堡壘』，會有具象化的體現。」

