迎三航母時代！陸官媒點名福建艦必去「台灣海峽」等三地
大陸第三艘航空母艦「福建艦」日前在海南省三亞市某軍港舉行服役授旗儀式，由國家主席習近平出席並登艦視察。大陸官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」7日在官方微博發文，分享福建艦入列後的十項關鍵訊息，指未來「必去」台灣海峽等三地。
「福建艦」作為大陸首艘電磁彈射型航母的軍艦正式入列，標誌著解放軍海軍正式進入「三航母」時代，與遼寧艦、山東艦共同組成航母艦隊。「玉淵譚天」文章開頭直接點名，福建艦入列後必去的地方包括台灣海峽、南海和西太平洋。文中強調，航母入列後最大的差別在於實戰化，「福建艦是我國航空母艦常態化部署第一步」。
文中提到，對遼寧艦和山東艦而言，西太平洋被視為遠海，但對福建艦來說則不然。該媒體指出，福建艦的「遠海」防禦能力建設需要延伸至東太平洋、印度洋和大西洋等區域，包括關島附近海域、夏威夷附近海域，甚至澳洲附近的海域。
此外，「玉淵譚天」強調，大陸海軍有權在印度洋等地航行，符合國際法和國際慣例，任何國家都無權干涉。同時提及，相同的部署距離下，福建艦因性能提升可以部署更長時間。
「玉淵譚天」指出，福建艦入列只是「中國常態化部署航母的第一步」。「001」、「002」、「003」航母，不是序號，而是型號。 003型算是一個成熟的「平台」。按照先前解放軍生產軍艦的慣例，在成熟平台上有一些優化和改進，就會進入到「量產」階段。
隨著福建艦服役，「電磁彈射+多型號艦載機」成為中國航空母艦的標準配備，同時航母編隊屬艦搭配的體系也逐步形成。
文章最後表示，隨著航母數量的增加，大陸可真正實現航母在某個點位上的長期、常態存在，「屆時，什麼叫『移動的海上堡壘』，會有具象化的體現。」
延伸閱讀
MLB/假球案爆發！守護者2投手「故意壞球」詐賭 遭檢方起訴
MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」
MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害
其他人也在看
福建艦仍為常規動力航艦 中國專家：目前夠用
（中央社台北9日電）中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦5日在海南三亞某軍港入列。中國軍事專家傅前哨預計下一代航艦會到10萬噸以上，而福建艦仍是常規動力航艦，而非像美國的核動力航艦，但「目前看來是夠用的」。中央社 ・ 20 小時前
福建艦與山東艦將常駐南海？陸軍事專家：震懾台獨、實現國家統一
大陸航母福建艦5日在海南省三亞舉行入列授旗儀式後正式服役。福建艦與山東艦兩艘航母同在三亞入列，據傳未來一個時期內兩艘航母將同時部署在南海同一個港口。大陸軍事專家表示，大陸作為五個常任理事國中唯一領土尚未完全統一的國家，實現國家統一是必須達成的目標。航母具有強大的攻防作戰能力，這無疑將對台獨分裂勢力以及個別對大陸圖謀不軌的外部勢力產生戰略威懾作用。中天新聞網 ・ 1 天前
福建號為何會有神秘「氣泡」？栗正傑：山東號、遼寧號就沒有
中共海軍「福建號」航母排水量約8萬噸，艦身長度約300公尺，約可搭載60架戰機，採用電磁彈射，日前正式入列服役。而福建號上的彈射綜合控制站，就如同「氣泡」。退役少將栗正傑表示，福建號為什麼要有這個「氣泡」？因戰機要彈射時，鼻輪多了一個掛勾，可掛在彈射器上面，用滑溝的力量把飛機拉出去，所以動作必須非常縝密；而從「氣泡」中心來看，就可以看到機輪位置。中時新聞網 ・ 1 天前
共軍福建艦入列 美專家：北京不斷擴張軍力投射能力
（中央社記者侯姿瑩華盛頓8日專電）共軍第3艘航空母艦福建艦本週稍早入列，華府智庫專家分析，美國應將此視為一記警鐘，這也提醒外界，解放軍不斷致力擴張並現代化其軍力投射能力；儘管中國有意在航艦數量及能力方面追上美國，但還需要多年時間。中央社 ・ 1 天前
福建艦為何部署三亞？實戰力何時成形？陸海軍一次全說了
大陸首艘電磁彈射型航空母艦福建艦於11月5日在海南三亞某軍港正式入列。解放軍海軍新聞發言人冷國偉於8日下午接受記者採訪，就福建艦部署地點、艦載機配備和大陸海軍航母發展計劃等問題進行了說明。中天新聞網 ・ 1 天前
福建艦「理想母港是台灣」？退將揭：海權將落中國大陸手中
大陸航母福建艦日前舉行服役授旗儀式，《央視》新媒體「玉淵譚天」7日發文分享福建艦入列後的十項關鍵訊息，指未來「必去」台灣海峽等三地，甚至出現「以台灣為母港」的討論。退役少將栗正傑指出，台灣海峽容不下航母戰鬥群，但在花蓮部署，對美日第一、第二島鏈將有很大的威懾力。中時新聞網 ・ 10 小時前
福建艦之後發展核動力航母？陸軍事專家揭下一代發展路線
大陸福建艦於11月5日在海南三亞某軍港舉行入列授旗儀式，標誌著大陸正式邁入「三航母」時代。隨著大陸首艘電磁彈射型航空母艦福建艦正式入列，軍事專家傅前哨接受《南方都市報》專訪時透露，大陸下一代航母排水量將達10萬噸以上，但短期內仍會優先發展常規動力航母而非核動力航母。中天新聞網 ・ 1 天前
福建號進台海？學者：雙航母放「這地區」是正確選擇
福建號航母舷號「18」，日前在海南三亞某軍港舉行入列服役，也讓中國大陸正式進入三航母時代。福建號可停放殲-35、殲-15T、空警-600等艦載機，擁有的電磁彈射技術，號稱世界頂尖。淡江戰略所副教授黃介正表示，雙航母放在海南島，可對台灣東部形成壓力，並維護中國大陸海上貨運線跟能源線的穩定，以及東南亞各國會對他比較尊敬一些。所以雙航母放在海南島，應該是一個正確的選擇。中時新聞網 ・ 1 天前
哈瑪斯擬再歸還以軍遺體 2014年陣亡軍官成停火後第24名返還者
哈瑪斯武裝羽翼卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)表示，今天(9日)稍晚將移交1名以色列軍官的遺體，這名以色列軍官是在2014年的加薩戰爭中喪生。 以色列法醫專家將在收到遺體後進行身分鑑定。卡薩姆旅在其Telegram頻道上發表聲明稱：「將於加薩時間下午2點(格林尼治標準時間12點)移交昨天(8日)在拉法市(Rafah)一條隧道中所發現的戈爾丁(Hadar Goldin)軍官的遺體。」 戈爾丁將是自加薩停火協議於10月10日生效以來，哈瑪斯歸還的第24名罹難人質遺體。 戈爾丁2014年去世以來，他的遺體一直被扣押在加薩。在此前，哈瑪斯從未承認他的死亡或扣押他的遺體。 以色列媒體8日報導稱，以色列先前允許哈瑪斯和紅十字會人員，在拉法的以軍控制區內搜尋戈爾丁的遺體。 多家媒體報導稱，哈瑪斯在以色列軍隊控制區下方的一條隧道中找到了他的遺體。 2014年，以色列與哈瑪斯爆發持續6週的戰爭。另一名以色列士兵奧倫(Oron Shaul)也在這場戰爭中喪生。他的遺體在今年稍早加薩戰爭仍未停火時被尋獲。 在此之前，以色列曾多次嘗試透過換囚行動來確保這2名士兵的遺體能夠返回中央廣播電台 ・ 15 小時前
巴西南部龍捲風釀災 至少5死約130傷
（中央社巴西利亞7日綜合外電報導）巴西有關當局表示，一道龍捲風今天席捲南部市鎮部分地區，造成至少5人喪生，約130人受傷。中央社 ・ 1 天前
蕭美琴、蔡英文接力訪歐 賴清德：台灣是國際可信賴夥伴
[Newtalk新聞] 繼副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並發表專題演說，前總統蔡英文昨（8日）晚也啟程訪歐，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說。總統賴清德今表示，台灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。 蕭美琴今早搭機返抵國門，透過臉書說明本次出席IPAC在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會之行，賴清德也透過臉書向蕭美琴表達謝意。 賴清德說，謝謝蕭美琴接受重任，也感謝IPAC的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。 賴清德提到，昨晚，前總統蔡英文也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」。「祝福蔡總統此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。 賴清德也特別感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。他強調，「台灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。」查看原文更多Newtalk新聞新頭殼 ・ 22 小時前
首屆「成機論壇」聚焦半導體與機器人跨域應用
記者林怡孜／台南報導 為迎接國立成功大學九十四週年校慶，機械工程學系與成功機械文教基…中華日報 ・ 1 天前
習近平9日出席全運會開幕式
（中央社台北9日電）中國第15屆全運會開幕式將於9日晚在廣東奧林匹克體育中心舉行。央視新聞報導，中國國家主席習近平將出席開幕式並宣布運動會開幕。中央社 ・ 1 天前
菸害防制推理遊戲教具 引導學生認知菸害
[NOWnews今日新聞]高雄市政府衛生局為貼近學生族群，有效宣導菸害防制，特別製作《校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相》菸害防制宣導教具，以校園故事為背景，讓學生化身偵探角色，透過蒐集線索與推理解謎...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先 (圖)
位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環拆除已1個多月，又再度調整路型管制措施，引發民眾抱怨。台北市長蔣萬安8日表示，市民安全永遠是最優先考量，有任何調整交通局一定會事前清楚說明。中央社 ・ 1 天前
健保「補充保費」改革暫緩 石崇良：取得民眾最大共識再推動
針對健保補充保費改革方案引發社會反彈，行政院日前拍板「暫緩規劃」。衛福部長石崇良今（8）日回應表示，雖然方案暫緩，但健保財務改革勢在必行，面對超高齡化、少子女化與人口急速銳減的結構挑戰，「健保不會倒，但現行制度無法長期撐下去」，未來會在取得最大社會共識、兼顧民意支持下再推動下一步計畫。太報 ・ 1 天前
大陸福建號航艦成軍 揭仲：對國軍造成3大嚴重衝擊
解放軍海軍第一艘採平直甲板設計，配備電磁彈射起飛、攔截降落系統的航艦福建號（18號），5日在海南島正式成軍，特別的是消息卻在2天後的7日才完全曝光，而大陸也正式進入3航艦時代。對此，中華戰略前瞻協會研究員揭仲直言，未來國軍將面臨3大衝擊。中天新聞網 ・ 1 天前
蔡英文搭機啟程 將赴柏林演說 (圖)
前總統蔡英文（前左2）10日將出席「柏林自由會議」並發表演說，她8日晚間從桃園國際機場搭機啟程飛往德國法蘭克福，在機場向媒體微笑揮手致意。中央社 ・ 1 天前
台八男星談粿粿偷吃王子！曝婚姻禁忌底線 赴中遇「裝醉女星」敲房門
52歲演員陳熙鋒與妻子Karen結婚5年，一家四口過著幸福家庭生活。7日他出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會，受訪時坦言，婚後生活很忙碌，「我真的很久沒有出去，朋友也變少」，即便導演約吃飯都沒空，「導演也很體諒」。如今育兒壓力大，他笑說已不打算生第三胎，已經沒辦法再繼續接八點檔了。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一颱風假？12縣市「暴風圈侵襲率」飆破70％
今年第26號颱風鳳凰即將北轉接近台灣，中央氣象署預計明（10）日下半天發布海上颱風警報，週二發布陸上颱風警報，預估鳳凰颱風將於週三以輕颱之姿登陸台中以南。外界關注週一（10日）是否停班停課，根據氣象署今日14時暴風圈侵襲機率，有12縣市暴風圈侵襲機率高達7成以上，不過是否停班課仍由各縣市政府決定。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前