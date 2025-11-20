迎世界無肉日！超商日韓系蔬食新上架 米其林餐盒百元有找

全家響應國際蔬食日，新添「日式野菜烘蛋燴飯」89元、「好多菜三明治」45元等美味。（全家提供／朱世凱台北傳真）

彈性蔬食風潮興盛，超商迎接國際蔬食日（又稱世界無肉日），打造健康與永續並行的綠色飲食，業者觀察，除健身族外，不少上班族也嚮往低負擔外食，於是研發多款滋味豐富的蔬食商品為三餐增添新選擇。

全家「韓素燒若飯糰」，45元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家自有品牌「植覺生活」系列自2023年推出至今，每年銷售穩定成長2成，分析蔬食商品主要購買客群為25歲至34歲的年輕女性，尤其飯糰、沙拉、小滷青蔬等輕食類型最受青睞，此次再推香辣濃郁的「韓素燒若飯糰」，以韓式青梗菜、韓式辣醬、韓式菜脯素肉丁搭川燙高麗菜，標榜鹹香夠味；「日式野菜烘蛋燴飯」以小白菜、南瓜片等盡顯日式秋旬美味；「麻婆豆腐波浪麵」以濃郁香麻的醬汁為主軸打造溫和且充滿花椒香氣的麻婆風味，11月25日前會員買「植覺生活」指定鮮食商品可省10元。

7-11「小小樹食藜麥彩蔬餐盒」99元、「小小樹食蛋酥輕蔬飯糰」39元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11表示，現已於全台逾3千家門市導入天素地蔬專區，並有超過580家門市設置「天素地蔬複合店」，導入近300種素蔬食品項豐富三餐選項，近期再攜米其林綠星餐廳「小小樹食」開發「小小樹食藜麥彩蔬餐盒」，以藜麥飯搭黑胡椒拌炒菇菇、豆腐、玉米等帶來純淨的食物原味；「小小樹食蛋酥輕蔬飯糰」使用炸蛋酥搭菠菜製成椒鹽風味拌飯，杏鮑菇丁與筍丁入餡堆疊口感層次，11月25日前天素地蔬指定品項享單件92折。

萊爾富開賣多樣蔬食商品，囊括「松露野菇燉飯」89元等。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富推薦商品包含以紫米飯搭客家小炒風味餡料「客家小炒飯糰」、結合松露與野菇香氣的「松露野菇燉飯」；另推全新飲品「樂法100％純果汁」系列，有綠拿鐵、西瓜汁等5種口味可選，11月25日前單瓶39元、任選2瓶69元。

OKmart強打獨創的現煮熟食「銷魂大豆干」，口感軟嫩且富含蛋白質，素食者也能安心食用，滷汁部分以阿薩姆茶葉作主角，並採用天然發酵醬醪抽取的生醬汁，保留原始醬油香氣，再搭數種中藥材滷煮，熱騰騰滋味適合冬季品嘗。

