迎世足熱潮 高雄飯店、郵輪推足球主題活動

▲皇怡咖啡廳推出「金盃世足下午茶」，可享用9款甜點與1杯飲品，主廚團隊將世界賽場上的熱血與感動，化為味蕾間的非凡饗宴。（圖／高雄萬豪酒店提供）

[NOWNEWS今日新聞] 2026世界盃足球賽熱潮正式引爆。高雄萬豪酒店規劃足球主題下午茶，以足球元素結合精緻甜點，從綠茵場到甜點盤，甚至把金盃搬上餐桌，打造視覺與味覺兼具的主題饗宴。高雄翰品酒店推出「瘋世足．翰品陪你熱血開踢」系列活動，結合在地特色美食、主題住房與館內消費回饋，邀請球迷們在觀賽之餘也能享受港都美食魅力。旗下擁有麗星郵輪與星夢郵輪的麗星夢（StarDream Cruises），即日起至7月19日世界盃期間，透過 Sport 24特別賽事頻道，在旗下所有船隊直播賽事，讓旅客可以在航向亞洲熱門航點的同時在海上享受全球最受矚目的體育盛事。

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▲港都茶樓推出世足限定活動，凡活動期間內點用招牌一鴨三吃（一隻）料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包乙組。（圖／高雄翰品酒店提供）

高雄萬豪酒店1F皇怡咖啡廳於即日起至7月19日推出「金盃世足下午茶」，主廚團隊大展創意，匠心打造冠軍獎盃巧克力與足球杜拜巧克力，搭配多款慕斯蛋糕、甜點及沁涼夏日飲品，讓球迷或甜點愛好者感受充滿儀式感的賽事魅力。下午茶供應時間為每日下午2點半至5點，每套售價780元+10%。除了瘋世足，「皇怡咖啡廳」還推出限定優惠，凡於六月底前每日早上10點至晚上8點，至皇怡咖啡廳點用套餐或單點餐點搭配咖啡、茶品或特調，持義享天地聯名卡或國旅卡刷卡結帳，可享飲品免費續杯乙次。「M烘焙坊」也同步推出六月限定優惠，凡於六月底前每日早上8點半至晚上7點，當日持義享天地聯名卡或國旅卡購買麵包類單筆消費滿350元，贈送不限口味「馬卡龍」2顆。

▲高雄翰品酒店「世足應援組合包」精選高雄在地特色零嘴，包括梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條及美濃饗米。（圖／高雄翰品酒店提供）

高雄翰品酒店自即日起至7月19日推出「瘋世足．翰品陪你熱血開踢」系列活動。其中，「世足應援組合包」精選高雄在地特色零嘴，包括梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條及美濃饗米，原價335元，活動期間優惠價290元即可入手，於一樓TOGO伴手禮店限量販售。館內人氣餐廳港都茶樓同步推出世足限定活動。凡活動期間內點用招牌一鴨三吃（一隻）料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包乙組（4顆）。此外，每位用餐賓客還可獲得冠軍隊伍預測抽獎券一張，成功預測2026世界盃冠軍隊伍者，即有機會獲得精美好禮。喜愛在舒適空間觀賽的旅客，也能選擇高雄翰品酒店推出的熱血應援房住房專案。凡預訂指定專案，即可獲贈世足應援組合包。此外，活動期間凡於港都茶樓、品日料、宴會廳或客房住宿消費，憑館內消費發票至一樓TOGO伴手禮店單筆消費滿35元，即可免費獲贈價值120元的琥珀核桃一瓶，數量有限，送完為止。

▲麗星夢旗下船隊攜手 Sport 24 呈現精彩賽事直播，將世界盃狂熱帶到海上，還規劃一系列主題活動。（圖／麗星夢提供）

麗星夢旗下船隊攜手 Sport 24 呈現精彩賽事直播，將世界盃狂熱帶到海上。搭乘星夢郵輪「雲頂夢號」，以及麗星郵輪「探索星號」與「領航星號」的旅客，將能在指定場地觀看現場賽事。麗星夢總裁吳明發先生表示：「將 FIFA 世界盃 26™帶到船上，讓旅客能以獨特的方式在海上同時體驗運動、旅行與慶祝完美結合的氛圍。」船上慶祝活動包括在指定場地直播賽事，以及一系列主題活動如啟航派對、足球問答、迷你游戲與各種休閒活動，讓旅客在海上充滿活力的比賽日氛圍中一同狂歡。

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