迎丙午年武德宮投置純金錢母 點燈活動結合直播更透明

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港武德宮迎接丙午馬年點燈活動，再度舉辦備受信眾矚目的「純金錢母投置母庫認證儀式」。儀式於11月18日上午舉行，由主委林安樂與北港鎮長蕭美文共同見證，象徵新年財運與祝福正式啟動。今年廟方延續傳統，將300份內含999.9純金紀念金幣的小紅包投入錢母母庫，讓參與點燈與春節走春的信眾都有機會抽中「真金財禮」。

武德宮表示，今年點燈與春節活動共計準備20萬份錢母小紅包，象徵「有利」與「好運連連」。為增添趣味性與驚喜感，廟方再度混入300包純金錢母，金幣造型包括財神與黑虎兩種圖樣。由於金價飆升，過去成本約百萬元的300枚金幣，如今市值已突破兩百萬元，吸引更多信眾關注。

主委林安樂指出，高金價環境反而讓民眾更能感受到抽中純金錢母的幸運，「金價漲一倍，幸福也等於加倍」，強調廟方多年來始終維持最高誠意，讓信眾無論在點燈或春節領取錢母時，都能感受到財神爺的祝福。

儀式過程中，鎮長與主委現場拆封確認金幣紅包內容，確定樣式與數量無誤後再重新封裝，並投入錢母母庫。整個流程同步直播，確保全民都能透過線上參與，做到公平、公開與透明，也為武德宮延續已成為全台特色的「錢母文化」。

武德宮將於11月20日上午9時開放現場與官網點燈登記，成功點燈即可獲得錢母紅包。廟方表示，不論是親臨現場點燈、線上登記，或於春節走春領取，人人皆有機會抽中市場價值不斷攀升的純金錢母，為新的一年迎來財運與好運加倍的象徵。（照片／北港武德宮提供）