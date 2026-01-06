迎丙午馬年 桃園「馬載祿厚」「馬吉來」春聯亮相

▲桃園市府今年推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款春聯。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（6）日上午於市府，出席「2026丙午馬年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表記者會」。張善政表示，市府每年在春聯及福袋設計上持續求新求變，今（115）年特別結合書法藝術與閩南語諧音意涵，推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款春聯，以及與樂天女孩琳妲、熊霓一起發布充滿趣味互動的「元氣搖搖馬」福袋與立體紅包袋，期盼兼具年節氛圍與創意巧思，讓市民感受到滿滿的新春祝福與喜氣。

▲2026丙午馬年桃園新春春聯、福袋及紅包袋發表記者會。

張善政說明，今年春聯共推出兩款設計，其中「馬載祿厚」取閩南語諧音「明仔載愈好」，象徵來年福祿滿載、運勢亨通；「馬吉來」則與桃園市議會議長邱奕勝聯名，諧音寓意「好朋友（麻吉）來」、「福氣來」，傳遞迎新納福的美好祝願。此外，今年同步推出結合童趣設計的「元氣搖搖馬」福袋與立體紅包袋，盼讓大、小朋友都能在過年期間，感受到濃厚的新春歡樂氣氛。

邱奕勝議長表示，新春春聯發表象徵新的一年開始，也展現桃園穩健向前的城市動能。市府團隊在張市長帶領下，近年推動包括桃園捷運、航空城計畫及中豐交流道通車等重大建設，成果有目共睹。未來議會將持續與市府緊密合作，共同提升桃園發展，並祝福市民新年快樂、好事連連。

新聞處指出，兩款春聯預計於1月21日起正式發放。「馬載祿厚」春聯可至市府1樓服務台、各區衛生所、地政與戶政事務所，以及桃園、中壢、高鐵桃園站等3處旅遊服務中心，共計60處據點索取；「馬吉來」春聯則配送至桃園13區公所，歡迎民眾就近前往。此外，民眾也可至市府網站（網址：https://reurl.cc/eVaMKQ）下載電子春聯。春節期間，張市長也將走訪各大宮廟祈福參香，並發放「元氣搖搖馬」福袋，與市民朋友分享新年好運。