迎中國代表團？ 2台「紅旗」黑頭車駛入釜山機場管制區

預備川習會，釜山金海機場管制點大批警力進駐。

美國總統川普和中國主席習近平，台灣時間10時將在南韓釜山金海國際機場見面，《鏡新聞》直擊，2輛掛有「紅旗」的中國黑頭車稍早駛入機場管制點，現場已有大批警力進駐。

據了解，川普和習近平實際會面的場地位於機場內部，由南韓空軍所管轄的「翼峰樓」，20年南韓舉辦APEC時，翼峰樓就被作為接待國外重要元首之用。

川習會之所以選擇翼峰樓，兩大重要考量因素當然就是交通和維安，因為我們知道，川普今天主要的行程，其實是從APEC主辦城市慶洲，先搭乘直升機抵達釜山，接著就要結束亞洲行；而習近平則是今天才會飛抵釜山。

川習會登場的過程可說是一波三折，10月21日，川普都還一度表示「有可能不會見面」；前一天晚間也發生小插曲，白宮發出川普今天行程時，竟將川習會地點寫成「慶洲」，跟中國外交部發出的釜山是不一樣的，就被懷疑難道還有變數嗎？不過最後應該是誤會一場。而川普以「難以預期」的作風聞名，不到最後一刻，都難讓外界真的確定下來。





