迎二寶！他曬張善政合照：婚育政策六都第一

▲ 國民黨桃園市議員凌濤今（31）日在臉書發文表示，自己即將迎接二寶，並曬出跟桃園市長張善政的合照，大讚桃園「六項婚育政策」六都第一。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨桃園市議員凌濤今（31）日在臉書發文表示，自己即將迎接二寶，並曬出跟桃園市長張善政的合照，大讚桃園「六項婚育政策」六都第一，孕婦真的很辛苦，小家庭育兒更不容易，「我們和張善政市長、蔣萬安市長都很清楚，從自身的經驗出發，這不是口號能解決的問題，而是必須一項一項制度補上、資源到位。」

凌濤今日在臉書發文表示，距離上次當奶爸已經八年，這次二寶有很多姐姐留下來的用品，也有不少沒穿過的新衣。最近常觀察到寶寶在肚子裡打嗝、手腳刮肚皮、滾來滾去，畫面很真實，也很新奇。

凌濤指出，台灣少子化嚴峻程度世界第一，年輕世代面臨經濟、工作與生活多重壓力，越來越多人選擇不婚不生，國家大政的規模與速度，確實還跟不上現實壓力的上升。

凌濤續指，昨天立法院三讀通過《住宅法》修正案，確定社宅至少20%提供給新婚兩年內或育有未成年子女的家庭，但這絕對不是決定性因素。台灣法定產假在亞洲倒數、育嬰假薪資以勞保投保金額計算，對許多職業婦女落差太大，再加上高房價、托育與育兒支出龐大、難以兼顧工作與家庭，為政者必須有改變的大心，而不是零碎修補。

凌濤強調，從婚育實質支持到整體社會環境友善，唯有全面優化，才有機會稍稍扭轉現況。現在的人，也早就不敢隨便叫別人結婚生子。

凌濤表示，張善政市長上任以來，桃園「六項婚育政策」六都第一，結婚率、出生率雙冠王，整體環境相對友善；包括擴大高風險孕產婦追蹤關懷至全市孕婦、設立孕產婦關懷中心、心理健康促進計畫、專責婦幼衛生所、幼兒專責醫師進駐托嬰中心、孕婦RSV疫苗補助，都是六都第一，好孕專車補助金額也是最高，2025年桃園出生率千分之5.32，六都最高。

凌濤感嘆，孕婦真的很辛苦，小家庭育兒更不容易。從產檢、待產、坐月子，到接下來的托育、職場回歸與家庭分工，每一步都是真實壓力，「我們和張善政市長、蔣萬安市長都很清楚，從自身的經驗出發，這不是口號能解決的問題，而是必須一項一項制度補上、資源到位」，北桃會持續從醫療、交通、托育、住宅與職場友善同步努力，讓願意生的人少一點焦慮，多一點底氣。

