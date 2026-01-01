迎來史上最長寒假 台師大管樂隊7場演出首赴澎湖

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學已經開始放長達65天史上最長寒假，台師大管樂隊將於今(2026)年1月19日至25日舉行第50屆寒假巡迴公演「越洋．樂揚」，行程橫跨桃園、雲林、台中、台南，並首度延伸至外島澎湖，共7場演出，台師大邀請民眾免費聆聽，一同感受管樂魅力。

管樂隊成立於1950年，是台師大歷史悠久的學生音樂團體之一，每年皆擔任學校重要慶典之典禮樂曲演出，團內成員由該校音樂系以及來自不同科系，卻同樣熱愛音樂的好手組成。台師大音樂系教授葉樹涵表示，巡演讓隊員能回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者，也拉近與各地校友的距離，並提供民眾欣賞精彩演出的機會，展現樂隊在不同城市與島嶼之間傳遞音樂熱情的初心。

曲目涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，並積極參與國內外音樂競賽與文化交流，樂隊多次於國內比賽獲獎，享有良好聲譽，同時重視團員的合作精神與音樂表現力，為學生打造完整的學習與成長環境，是師大校園中重要的音樂推廣力量。管樂隊隊長汪資峻表示，樂隊致力於推廣管樂文化，以多元曲風與精湛表演深受觀眾喜愛，樂隊定期舉辦校內外音樂會，包括年度成果發表與巡迴演出，展現學生的創意與音樂能量。

演出場次資訊：1/19(一)19:30桃園場中壢藝術館，1/20(二)19:30雲林場北港文化中心家湖表演廳，1/21(三)14:30台中場后里裝甲兵部隊營區(不開放入場)，1/23(五)19:30澎湖場澎湖縣演藝廳｜自由入場，1/24(六)19:30台南場國立台南大學雅音廳，1/25(日)14:30台中場屯區藝文中心(免費索票入場，索票表單：https://forms.gle/TfHpdYHtMqZBLZee9)

