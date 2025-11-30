迎來結婚24周年！侯昌明甜吻曾雅蘭放閃：全世界只給你

侯昌明與曾雅蘭迎來結婚24周年。（圖／中時資料照）

侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，是演藝圈的銀色夫妻檔，日前迎來結婚24週年紀念日，他曬出兩人在夕陽下接吻的照片，還跟曾雅蘭感性告白，閃瞎一票網友。

侯昌明發文表示和曾雅蘭迎來24周年結婚紀念日，以往觀察到許多夫妻結婚越久，互動越冷漠，不過和曾雅蘭的原生家庭，由於都有些缺陷，一路走來相當辛苦，讓兩個人提醒自己「要牽緊對方的手，對彼此比對所有人要好」，接著強調從相戀到結婚一共長達28年的時間，不過發生何事，陪在自己身邊的都是曾雅蘭，一席話道盡對曾雅蘭的感謝。

侯昌明在貼文最後告白妻子曾雅蘭，「我的全世界當然只會給你」，也希望彼此能豐富下一個24年，接著附上兩個人在海邊接吻、在夕陽下牽手散步的甜蜜合照，恩愛模樣閃瞎眾人。

貼文曝光後，網友紛紛留言：「祝你們永浴愛河，白頭偕老，幸福滿滿」、「若有一種愛情叫做志明與春嬌，而你們就是昌明與雅蘭」、「娶老婆才懂儀式感很重要」、「祝福你們相守相護~長長久久」、「我看完你文章就哭了，好感動」、「太讓人感到溫馨與感動了」、「鶼鰈情深，文章表達愛意，寫的真好，鏡頭抓住了感覺」、「羨慕不已，請送我墨鏡，謝謝」、「很喜歡看你們分享的文章，散發著滿滿的幸福感」。

