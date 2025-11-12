迎來TWICE高雄開唱！周邊快閃店10天限量登場 ONCE快收藏

「TWICE」11月22、23日將登上高雄世運主場館開唱。Live Nation Taiwan提供



K-POP天團TWICE出道10年首度登上寶島舞台，11月22、23日在高雄世運主場館，舉辦《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會，料將掀起全台K-POP熱潮。不僅如此，11月15日起TWICE將在高雄祭出限定巡迴快閃店「TWICE WORLD TOUR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG」，為粉絲帶來最搶手的周邊與限定商品。

快閃店資訊

●日期：2025.11.15 - 11.24

●時間：平日11:00-22:00 & 假日 10:30-22:00

●地點：義享時尚廣場

高雄市鼓山區大順一路115號 1F

TWICE在2015年出道，穩坐最具影響力與知名度的 K-POP 女子天團之一，ONCE（粉絲名）朗朗上口的歌曲包含〈TT〉、〈Likey〉、〈What is Love?〉、〈FANCY〉，以及令人著迷的 LIVE 舞台魅力，至今已發行3張正規專輯、14張迷你專輯等。

高市府推出「K-POP隨播即跳」前夜祭、50元商圈夜市優惠券與百貨折扣等好康，邀粉絲同樂。推出50元商圈夜市優惠券，粉絲只要持指定演唱會門票，即可於左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站等六處捷運站兌換，並可使用於全市超過40個商圈夜市與400多家合作店家。

此外，高雄多家百貨與商場包括夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、大遠百、SOGO及義大遊樂世界等，也聯合推出專屬折價券、體驗券與好禮活動，邀請樂迷盡情血拚、品味美食。

