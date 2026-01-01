迎元旦日出 阿里山公路9車自摔、衝進水溝

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕元旦吸引上萬人上阿里山迎接新年第一道曙光，阿里山公路車潮湧現，結果有人夜衝疑不熟路況自摔受傷，白天下山路段更是狀況連連，有多部轎車衝進路旁水溝，到中午為止已發生9起車禍，警方為排除事故疲於奔命，所幸未釀死亡事件，車流也大致保持順暢。

竹崎警分局清晨5點獲報案，指台18線阿里山公路85.4公里段有交通事故，到場發現傷者為共乘機車一對年輕男女，進一步調查，20歲林姓男子載18歲女友人騎車上山，行駛到台18線85.4公里，因該路段為連續彎路，林男疑轉彎不慎自摔滑向對向車道，與正在下山，由張姓男子駕駛的自小客車發生碰撞。

廣告 廣告

警方表示，兩車碰撞造成機車駕駛及乘客身體多處擦挫傷，兩造駕駛酒測均無酒精反應，機車兩位傷者送嘉義基督教醫院治療，所幸意識清楚。

另也有大學生組團上山看日出，下山時疑因疲勞駕駛，開車精神不濟不慎衝進水溝，至中午為止至少有兩起，還有休旅車過彎衝進對面空地撞倒指示牌，幸駕駛乘客都無大礙。

警方表示，阿里山迎日出車潮較多，民眾應留意自身精神狀況，養精蓄銳再上路，切勿疲勞駕駛，另因山區道路蜿蜒崎嶇，駕駛應留意車前狀況，並減速慢行，避免過彎時橫越對向車道或掉進水溝，確保行車安全。

阿里山公路發生多起疑似看日出後疲勞駕駛撞進水溝事故。(記者蔡宗勳攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年夜悲劇！大學生騎機車與大貨車擦撞 遭輾壓當場死亡

疑台東迎曙光回程太累！ 台1線枋寮段轎車翻覆釀4傷

蔡正元要被關了！三中案二審維持3年6月 判決理由出爐

台中機車三貼遇死劫 2幼孫目睹阿嬤捲車底亡

