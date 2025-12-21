迎入冬初雪 雪山圈谷積雪1公分 變身銀白色世界

苗栗縣 / 綜合報導

受到東北季風增強及足夠的水氣影響，雪山迎來入冬初雪畫面，雖然下雪時間不長，還是讓山頭成了銀白世界，不過雪管處提醒山友，下雪的山頭雖然美麗，不過要上山賞雪，還是要備好保暖衣物，注意步道結冰，避免發生危險，氣象署預報指出，未來一周受到東北季風影響，海拔3千公尺以上高山降雪機率增高，民眾有機會可以欣賞到冬日限定的夢幻雪景。

雪山下起一片一片白雪，放眼望去霧茫茫的一片，樹枝樹葉也如同，撒上糖霜般點綴，一整片銀白色世界 真的好美，受到東北季風增強，以及足夠的水氣，雪山也下雪了。

拍攝時間在昨(20)日上午7點鐘左右，雖然不是大雪，降雪時間也不長，積雪厚度約1公分，但還是足以讓整座山頭，成了銀白世界。民眾說：「上雪北，碎石坡，碎石坡。」

雪山迎來入冬初雪畫面，讓不少民眾興奮想一看美景，雪管處也提醒山友，必須注意登山安全，裝備方面要備好保暖衣物，避免失溫風險。雪管處副處長許嘉祥說：「登山前務必查詢最新天氣與道路步道狀況，審慎評估自身體能與經驗。」

氣象署預報指出，未來一週，受到東北季風影響，將轉為濕涼的天氣型態，海拔3千公尺以上高山，降雪機率也增高，民眾有機會，欣賞冬日限定的夢幻雪景。

