迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻

生活中心／黃韻璇報導

北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼。（圖／資料照）

今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中提到，在東北季風吹拂期間，當臺北站量測到的最低溫度降至攝氏10℃或以下時，臺灣即受「寒流」或「寒潮」之侵襲；當臺北站的最低溫度介於攝氏10℃至12℃（含12度）之間時，臺灣則受「強烈大陸冷氣團」的影響；當臺北站量測到的最低溫度介於攝氏12℃至14℃（含14度）之間時，則臺灣即受「大陸冷氣團」的影響。

臺北站最低溫度介於攝氏12℃至14℃（含14度）之間時，臺灣即受「大陸冷氣團」的影響。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

因此，林得恩表示，今年入秋迄今，臺灣目前只是受到「東北季風」的影響；真正的冷氣團，都還沒正式下來！本週這波冷空氣南下，就從明天開始降溫，最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。

至於這波冷空氣「最冷時段」在什麼時候？氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，新一波冷空氣即將南下，這波冷空氣低溫約15至16度，接近冷氣團等級，北台灣因為下雨關係感受上較為濕冷，中、南部維持晴朗，但日夜溫差可達10度以上，呼籲大家注意天氣變化。

