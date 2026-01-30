迎冬日遊樂園商機 高雄飯店業者推親子住房與高空餐飲雙優惠

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣盛大登場，高雄可望成為春節與寒假旅遊焦點。搶搭活動熱潮，和逸飯店‧高雄中山館推出結合親子住宿與餐飲優惠的系列方案，從住房專案到高空餐飲體驗，打造兼具娛樂與美食的城市輕旅行選擇。

↑圖說：和逸飯店‧高雄中山館為響應春節假期，推出適合親子行程的「動物園郊遊趣」住房專案，可與壽山動物園的新成員近距離互動。（圖片來源：和逸高雄中山館提供）

看準親子客群需求，和逸飯店‧高雄中山館再度攜手壽山動物園，推出深受好評的「動物園郊遊趣」住房專案，即日起至12月30日入住可享8折起優惠房價，並加贈壽山動物園門票與遊園小火車券，讓旅客近距離與動物新成員互動，體驗寓教於樂的生態行程。專案同時響應高雄市觀光局動物認養計畫，每房提撥小額經費，支持飼料認購及動物醫療設備升級，以實際行動參與動物保育。

↑圖說：和逸飯店・高雄中山館舉辦各項春節限定活動，初一到初三安排財神爺定時發放「一元復始賀卡」，邀請旅客一起感受高雄館熱鬧的年節氛圍。（圖片來源：和逸高雄中山館提供）

和逸飯店‧高雄中山館位於市中心精華地段，鄰近愛河灣、高雄流行音樂中心及燈會展區，交通便利，適合規劃走春與賞燈行程。春節期間，飯店亦規劃多項限定活動，除夕至初三入住可獲新年迎賓禮，初一至初三並安排財神爺定時發放由插畫家吳秋敏授權聯名的「一元復始賀卡」，營造熱鬧喜氣的年節氛圍。

餐飲方面，位於飯店30樓的Cozzi THE Roof餐廳即日起推出全新一季菜單，由副主廚張哲源領軍設計10道主餐，皆搭配豐盛自助吧，每人580元起，即可一邊欣賞高空景致、一邊享受精緻料理。主廚推薦菜色包括「爐烤虎斑魚搭明蝦佐白酒酸豆奶油醬」與「匈牙利爐烤雞腿佐起司醬」，展現細膩海陸風味。

↑圖說：Cozzi THE Roof餐廳於2月14日至2月15日晚餐時段規劃「心動餐桌 甜蜜共饗夜」餐飲活動（圖片來源：和逸高雄中山館提供）

為搶攻連假與節慶聚餐商機，Cozzi THE Roof餐廳於2月14日至15日晚餐時段推出「心動餐桌 甜蜜共饗夜」情人節限定活動，精選套餐1,000元起，加購指定紅酒兩杯享優惠價300元。春節期間另提供「金馬迎春團圓宴」西式半自助套餐及中式桌菜選擇，為旅客的新春旅程增添豐富的味蕾體驗。

