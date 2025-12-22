迎冬至慶耶誕 台中市立醫院長照溫馨相伴

▲臺中市立醫院邀請社區居民一同參與「迎冬至、慶耶誕 長照相伴」的社區活動，陪伴長照機構與日照中心住民共度溫馨時光。（圖／台中市立醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立老人復健綜合醫院附設之綜合長照機構與住宿長照機構 (以下簡稱臺中市立醫院長照機構與日照中心)於19日舉辦「迎冬至、慶耶誕 長照相伴」社區活動，邀請社區家庭走進長照機構與日照中心，與住民長輩一同搓湯圓、話家常。現場有多組社區家庭熱情參與，大小朋友齊聚一堂，親手搓揉湯圓、品嚐節氣美食，不僅暖胃，更在歲末寒冬中共度溫馨的陪伴時光。

臺中市立醫院護理部副主任張惠美表示，除了專業醫療與照護服務外，長照住民亦需要親友與社會的關懷與陪伴，良好的情感支持有助於維持身心健康。中醫科主任黃明正指出，市醫推動「醫養合一」的照護模式，讓住民於同一院區即可獲得即時醫療服務。中醫科預計自明年起提供每週巡診與健康照護，透過望、聞、問、切等方式，及早掌握住民身體變化，提前介入以預防疾病發生。現場住民家屬也分享：「這裡環境舒適，護理人員都非常用心照顧我們，就像家人一樣。」

活動中亦安排衛教宣導，由中醫科謝宜庭醫師說明冬至養生重點。謝宜庭醫師表示，冬至為重要節氣，民眾應注意保暖、避免熬夜，並維持規律作息；運動以散步、伸展等溫和活動為主，活動至身體微熱、微微出汗即可，避免過度勞累而影響健康。由於現代人多有營養過剩情形，冬令進補並非人人適合，應依個人體質調整，補對才能真正養生；若有感冒、腸胃不適或慢性疾病者，進補前更應先諮詢醫師評估。

謝宜庭醫師也提醒，冬至應景的湯圓屬糯米製品，較不易消化且升糖指數偏高，包餡湯圓4至5顆的熱量約等同一碗白飯，建議民眾適量品嚐。糖尿病、高血壓、腎臟病及腸胃功能較弱者，更需特別留意食用份量，才能在歡慶節氣的同時兼顧健康。

臺中市立醫院長照機構與日照中心已於9月24日開放民眾預約參觀及申請入住。衛生福利部部長石崇良亦於12月6日市醫正式開幕典禮中表示，市立醫院是政府推動「長照2.0」，並銜接明年上路的「長照3.0」的重要落實據點，透過整合急性醫療與高齡照顧於同一院區，串聯居家與社區服務網絡，並導入智慧照護與精準醫療，期能共同建構「健康老化、在地安老」的友善照護環境。