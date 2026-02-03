迎創校60週年 大仁科大公益尾牙凝聚向心力，共創在地永續未來

【互傳媒／記者 范家豪／鹽埔 報導】 為迎接創校60週年（115年3月21日）的重要里程碑，大仁科技大學於1月28日在校內體育館舉辦114年度「六十同行 × 在地共好 × 共創未來」公益尾牙餐會，邀集全校教職員工共襄盛舉，在溫馨歡樂的氣氛中凝聚向心力，展望下一個嶄新里程。

▲114年度尾牙公益餐會活力四射開場舞蹈。（圖／記者范家豪）

活動由校內主管組成的「TJU天團」熱力開場，活力四射的演出炒熱全場氣氛，充分展現大仁團隊的凝聚力與活潑校園文化。校長郭代璜致詞表示，大仁科技大學走過60年，辦學成果得來不易，背後仰賴歷屆教職員工長期投入與共同努力，期盼全體同仁持續攜手合作，為學校永續發展奠定穩固基礎。

▲餐會中校長郭代璜特別頒發紀念獎座給即將接任輔英科大校長林爵士。（圖／記者范家豪）

餐會中特別頒發即將退休教師紀念獎座，感謝其多年奉獻與傳承精神，並表揚114年度就學輔導績優教師及績優職員，肯定同仁在教學品質提升與行政服務上的專業付出，現場掌聲不斷，氣氛溫馨感人。

▲校長郭代璜表揚感謝114年度就學輔導績優教師及績優職員。（圖／記者范家豪）

本次公益尾牙結合在地小農市集、原鄉手作工藝坊及在地樂團展演，打造兼具交流、文化與公益意義的年度盛會，實踐大學社會責任（USR），支持地方產業與社區創生，同時呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「責任消費與生產」（SDG12）及「永續城鎮與社區」（SDG11）的核心理念。此外，活動亦安排視障按摩服務，推動生命教育，提升教職員對多元族群與生命關懷議題的理解與尊重。

校方表示，此次公益尾牙不僅是年度感恩與祝福的重要時刻，更象徵全校凝聚共識、共創未來的關鍵契機，期盼在邁向60週年的新起點上，持續深耕教育、連結在地，攜手開創大仁科技大學下一個精彩篇章。