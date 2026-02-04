迎台灣燈會 加入「慢遊嘉義」抽精品酒店住宿券

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義縣文觀局發布新聞稿表示，迎接2026台灣燈會，於2月10日至3月15日期間加入「慢遊嘉義」官方LINE民眾，有機會抽得價值新台幣2萬5000元的阿里山英迪格酒店住宿券。

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，文觀局表示，阿里山英迪格酒店攜手嘉義縣政府「慢遊嘉義」品牌，推出「2026台灣燈會在嘉義限定合作 阿里山英迪格酒店 x 慢遊嘉義」專屬活動，結合高端旅宿體驗與在地旅遊推廣，邀請全台民眾在賞燈之餘，深入體驗嘉義的慢活魅力。

文觀局提到，民眾在此次限定合作活動期間2月10日至3月15日加入「慢遊嘉義」官方LINE帳號（ https://lin.ee/p85nTGg），並於活動期間點選專屬優惠券，即可獲得抽獎資格，每一個LINE帳號限參加一次，獎項豐富，最大獎項為阿里山英迪格酒店住宿券共4份，每份價值2萬5000元。

文觀局指出，幸運得主能以尊榮體驗方式，感受阿里山國際級旅宿的獨特風格與嘉義山林之美。中獎名單將於3月19日中午抽出，並透過「慢遊嘉義」官方LINE帳號通知中獎人。中獎後將由阿里山英迪格酒店專人聯繫，協助後續贈獎事宜。

阿里山英迪格酒店表示，此次透過與「慢遊嘉義」的限定合作，希望讓更多旅客在參與台灣燈會的同時，也能延伸旅程、停留嘉義，從山林、人文到慢活節奏，全方位感受嘉義的獨特魅力。（編輯：張雅淨）1150204