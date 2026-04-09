迎合中共？鄭麗文11次提日本！矢板明夫嘆：台人最擔心的是眼前中國

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政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前赴南京中山陵發表演說，11次提及日本殖民歷史，引發各界關注。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文8日赴南京中山陵，演說中11次提及日本殖民歷史。日本資深媒體人矢板明夫痛批其配合中共形塑反日敘事。他直言，台灣人最擔心的絕非百年前的日本，而是眼前軍事威脅台灣的中國。

國民黨主席鄭麗文8日上午前往位於中國南京的中山陵拜謁。在長達18分鐘的公開演講中，她11次點名日本，大談「歷史傷口」，內容涵蓋日本對台灣長達30年的殖民統治、對台灣人的鉗制與打壓，以及台灣的抗日行動與日本侵華等歷史事件。

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對此，日本資深媒體人矢板明夫透過社群平台臉書發文剖析。他指出，鄭麗文在南京高調抨擊日本殖民統治造成兩岸悲劇，而中方也順勢遞上反日書籍，雙方配合得嚴絲合縫。此操作的明顯目的，是為了在歷史認知與對日態度上，刻意營造出「國共一致」的政治敘事，以此作為演給中國民眾與國際社會看的一場政治秀。

矢板明夫進一步強調，歷史固然需要誠實面對，日本統治台灣五十年間的壓迫與不公也無須洗白；然而，戰後國民黨在台的威權統治遺緒至今也未完全清算。他更嚴厲點出盲點，指稱此刻與鄭麗文握手言歡的中國共產黨，正是當下不斷透過軍事威嚇與各種滲透手段直接威脅台灣的真正敵人。中共領導人習近平目前正企圖以反日情緒煽動民族主義，藉此將「統一台灣」包裝成歷史正義；在這樣的時空背景下，鄭麗文的發言無疑是配合境外敵對勢力的論述。

此外，矢板明夫也諷刺鄭麗文的政治軌跡。他回顧鄭麗文早年出身民主進步黨，曾自詡為「台獨基本教義派」，過去長期批判國民黨是傷害台灣的加害者，並高舉台灣主體性與民主價值；如今卻選擇在中國語境中複誦反日言論，對當下真正壓迫台灣的中共政權避而不談。他痛批這種轉變是徹頭徹尾的政治投機與人格斷裂，並質疑台灣民眾根本無法接受這套仇日論述。



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