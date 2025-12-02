迎合川普審美？華府女高層流行「海湖莊園臉」 肉毒桿菌不能少

華府正掀一股整形熱潮，許多人都想打造所謂的「海湖莊園臉」(Mar-a-Lago Face)，這種顏容用大量注射填充物營造出極度光滑與膨潤的線條，正是川普總統身邊菁英圈子常見的風格。英國衛報評論，儘管共和黨反對LGBTQ+，但這種臉諷刺地竟與變裝皇后有幾分神似。

時尚雜誌「沙龍」(Salon)形容，「海湖莊園臉」是一種結合了肉毒桿菌、高顴骨、飽滿嘴唇與曬黑膚色的美學公式，是川普「海湖莊園」周邊的權力女性共同特徵。

政治網站Axios近日報導，今年1月起，華府的整形診所關於「海湖莊園臉」的詢問度大增。海湖莊園是川普在佛羅里達的私人俱樂部，也是當今政治權力核心的象徵。

整形醫師觀察到，愈來愈多客戶不再追求低調自然，反而偏愛「明顯而誇張」的整形效果。這種審美觀的轉向，也被解讀為一種政治表態，迎合川普偏愛的非自然美容標準以表達忠誠。

李維特被指鼻翼變窄

媒體點名川普陣營中的「海湖莊園臉」代表性人物，例如白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)及其副手凱利(Anna Kelly)，兩人都才28歲，後者還曾在選美封后；她們總是妝容完美、儀態亮眼，成為某種形象標竿。李維特身為史上最年輕的白宮發言人，其精緻妝容和強硬發言風格同樣引人關注；有網友注意到李維特鼻翼日益變窄，戲稱其造型宛如「麥可傑克森的整形作品」。

另外，54歲的國土安全部長諾姆(Kristi Noem)和60歲的司法部長邦迪(Pam Bondi)也都擁有一張凍齡的「海湖莊園臉」。

追求海湖莊園臉必須忍受頻繁的針劑注射，這通常要靠大量注射填充物與肉毒桿菌，才能塑造出飽滿而緊繃的線條，但也容易導致臉部僵硬如面具。儘管如此，仍有醫師以「現代貴族面具」招徠顧客。

當愈來愈多客戶直言偏好「人工感」，不斷要求「再多加一點」填充物，醫師也面臨兩難。在華府西區執業的Anita Kulkarni坦言，以前很少遇到患者提出不合理要求，但自川普再次上任以來，她已拒絕至少六例相關需求，例如唇部已明顯填充的患者要求繼續增量，「已超出安全範圍」。

醫師提醒，正如政治潮流會更迭，審美標準也非永恆。整形皆有期限，填充物會代謝，拉皮效果也會隨時間消失，「海湖莊園臉」終將如時尚一般，成為過去式。

