迎向少子化挑戰 托育之星嘉年華 市府表揚202人員

社會局長（中）郭乃文頒獎表揚績優的居家托育服務中心及托育人員。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

台南市政府十三日在永華市政中心西拉雅廣場舉辦「托育之星嘉年華暨表揚活動」，表揚二０二位托育人員、居家式托育服務中心及親子悠遊館工作人員，感謝托育人員長期投入幼兒照顧工作的專業與付出。

市長黃偉哲表示，面對少子化挑戰，打造完善的托育支持體系，是市府最重要的基礎工程之一，托育人員正是政策落實的關鍵力量。托育人員以專業與愛心陪伴孩子成長，也讓家長能安心工作，是維繫家庭與城市穩定運轉的重要支柱，未來市府將提升托育量能與服務品質，打造安全、安心、值得信賴的托育環境。

廣告 廣告

花兒種子托嬰中心托育人員吳蔓殷曾經照顧過一名一歲四個月、發展遲緩的小花，剛入托時的小花還沒有語言能力，只能靠哭泣表達不安，看到湯匙靠近便大哭、把食物推開，讓用餐成為每日最艱難的挑戰。吳蔓殷未放棄任何一次陪伴的機會，蹲在孩子身旁、用溫柔與耐心建立安全感，讓小花知道她不是孤單一個人。

邦比諾音樂藝術托嬰中心主任金佩樺分享，邦比諾托嬰中心曾接手一位讓所有老師深受感動的小諾，因心臟功能較弱，入園時需靠鼻胃管與針筒進食。對小諾而言，其他孩子能輕鬆做到吞奶、坐穩、移動，需要極大勇氣才能完成的挑戰，孩子的每一步，看似微小，其實都是被陪伴後成長的力量。

社會局長郭乃文指出，托育工作的價值，不僅來自年資累積，更源於持續學習與專業精進。隨著少子化趨勢加劇，今年全國新生兒人數已不到十二萬，每一位孩子的成長都彌足珍貴，托育人員正肩負陪伴下一代成長的重要角色，其用心與付出值得肯定。