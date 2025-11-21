迎向幸福家園！掌握通用設計，打造樂齡友善兼具美感的浴室安全規劃
迎向幸福家園！掌握通用設計，打造樂齡友善兼具美感的浴室安全規劃
整理｜Eason 圖片來源｜宇肯設計、瑞普設計、室言所設計、優尼客設計
隨著全球人口逐漸老齡化，打造一個既美觀又安全的樂齡友善浴室，已成為室內設計師不可忽視的重要課題。浴室作為居家生活中較易發生跌倒和意外的區域，尤其需要兼顧安全與便利性。本文將分享如何透過通用設計理念，為長者打造一個安全、舒適且符合美學的浴室空間。
圖片來源：宇肯設計
何謂通用設計？
通用設計強調產品與環境必須適用於不同年齡、能力和需求的人群，讓每個使用者都能輕鬆且安全地使用空間，而不需額外調整。對浴室而言，通用設計不僅保障樂齡族群的安全，也提升整體居住品質。
圖片來源：宇肯設計
樂齡友善浴室的關鍵要素
1、無障礙設計
入口門寬至少80公分，方便輪椅或助行器進出；浴缸或淋浴區盡量採用無門檻設計，避免絆倒；地面使用防滑材質，並確保排水順暢，避免積水。
2、扶手配置
在馬桶旁、浴缸邊及淋浴區安裝堅固扶手，提供支撐與穩定，而扶手高度建議在85至90公分，方便握持。
3、舒適座椅
配置防水且穩固的淋浴椅，讓長者可坐著洗澡，降低跌倒風險，另外，座椅設計要考量高度與支撐性，避免滑動。
圖片來源：瑞普設計
4、充足照明
使用均勻且無眩光的照明，避免陰影形成造成視覺盲點，建議採用暖白光，營造舒適且安全的環境。
5、控制設備便捷性
水龍頭、花灑控制應設計為易操作的槓桿式或感應式，減少手部力量需求。控制面板放置在易及位置，方便調節溫度與水流。
6、防燙與溫控設計
安裝恆溫閥防止水溫過高，降低燙傷風險，材料選擇也需避免表面過熱。
圖片來源：室言所設計
美學與功能兼具的設計技巧
1、色彩與材質
選用明亮且有對比度的顏色，提升空間辨識度，幫助視力較弱者分辨各功能區，搭配防滑磚與防水木紋瓷磚的應用，打造兼顧質感與安全的浴室環境。
2、空間動線規劃
預留足夠的迴轉空間，讓行動不便者能自在移動，透過設計簡潔流暢的動線，減少障礙物。
3、智能輔助設施
逐步導入智能感應燈、語音控制系統等科技，提升便利性與安全性。
圖片來源：室言所設計
了解並掌握通用設計理念，是打造樂齡友善浴室的基礎。透過細緻的安全規劃與人性化設計，不僅保障長者的生活品質，也讓整個家庭享受更自在、安心的居家環境。未來，樂齡住宅的需求必然持續成長，設計師們應該積極學習並應用這些理念，為多元需求創造出兼具美學與實用的生活空間。
圖片來源：優尼客設計
