生命中難免遭逢風雨，當至親離世、壓力與病痛接踵而來時，往往讓人措手不及、感到無助與孤單。黃麗琴回顧這段人生，認為自己最大的幸運，是進入太極門，讓她在最黑暗的時刻，展開一段「從失落到微笑」的生命旅程。

先生過世後，黃麗琴承受沉重的經濟壓力，長期的擔憂與緊張使她出現失眠、腸胃失調等狀況，原本的笑容也逐漸消失。中醫師診斷她為「氣血虛」，並建議透過練氣功調養身體。因緣際會下，她來到神氣家族，感受到良好的氣場與氛圍。為了改善身心狀況，她決定正式入太極門練功。

進入道館後，黃麗琴感受到師兄姊的關心與溫暖，逐漸重新學會微笑。隨著持續練功，身體也出現明顯變化：走路變得更加穩健，腸胃狀況改善，因小兒麻痺造成的脊椎側彎也逐漸舒緩，連帶地，社交能力也在不知不覺中大幅提升。

過去，兒子常提醒黃麗琴「講話要講重點」，因為她與人交談時不易抓住重點，往往讓對方感到困擾，卻又不知該如何改變。她聆聽許多師兄姊的心得分享，潛移默化中學會如何掌握重點、簡潔表達心意。她體會到，一句問候、一聲祝福，就能帶給人溫暖，也逐漸理解每個人都像一本書，在不斷修改中學會「認識自己」、「改變自己」、「自己教自己」，當自己越來越好，就更有力量幫助他人。

師父常提醒「太極門是寶地，樣樣都是寶」，起初黃麗琴並未完全理解，直到她開始實踐「開口」分享練功的好處，才深刻體會其中的意義。她會利用到市場或大賣場買菜的機會，送出祝福卡，將善的能量傳遞給更多人。透過每天提醒自己說好話、傳遞善念，如今的她，面對任何事情都能以更正向、平靜的心態應對。

走過失落與壓力，如今能重新展露笑容，黃麗琴感恩師父的教導，也感恩師兄姊一路以來的陪伴。對她而言，太極門不只是依靠，更是讓她找回生命力量的寶地。她深信，只要心懷善念，無論遭遇多大的風雨，都能走向生命中的曙光。