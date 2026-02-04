迎向 2026 新春養生潮流 頤珍宮膳以「吉祥燉包」燉出福氣滿滿的一年

（記者蔡芳萱／綜合報導）隨著 2026 年農曆春節腳步逼近，年節採買正式進入倒數階段。近年來，民眾在準備年菜與伴手禮時，已不再只追求豐盛與排場，更重視「吃得健康、補的安心、送的有寓意」。在這股新春養生風潮中，深耕東方養生膳食多年的品牌【頤珍宮膳YIFOOD】，以「新春吉祥寓意 × 漢方養生智慧」為核心概念，推出一系列寓意鮮明的養生燉包組合，並同步推出年度限定的「益富燉包新年999福袋」，將祝福化作一鍋鍋溫潤好湯，為新的一年打下健康與好運的基礎。

在華人傳統文化中，「新春進補」不只是飲食習慣，更象徵為來年儲備元氣、穩定體力的重要儀式。頤珍宮膳將漢方「溫補不躁、循序滋補」的理念，結合年節常見的吉祥話與團圓意象，讓每一包燉包不只是食補，更成為一份能說出口、送的體面、吃的安心的新年祝福。

圖／紅潤滋養五寶燉包搭配簡單食材即可料理出好湯。(頤珍宮膳 提供)

一包一祝福，讓養生走進年節日常

無論是年夜飯圍爐、初二回娘家，或作為拜年伴手禮，頤珍宮膳YIFOOD以「一包一祝福」的設計概念，讓養生不再距離遙遠，也不再只是長輩專屬，而是全家大小都能參與的新年日常。只要簡單準備食材、放入燉包慢燉，就能輕鬆完成一鍋兼具滋養與好兆頭的年節湯品，為餐桌增添儀式感，也為新年討個好彩頭。

特別邀請孕產規劃師王思涵推薦【經典養生燉包料理系列】，將「怎麼吃進好氣色、也怎麼說出好祝福」具體化，成為今年年節餐桌上的亮點。

圖／選用杜仲四物滋養燉包，溫潤調補，一家大小皆可補。(頤珍宮膳 提供)

杜仲四物加味燉包｜事事如意

傳統俗諺有云：「新春吃雞，開年見吉」，象徵新的一年大吉大利。杜仲四物加味燉包以溫潤調養為基礎，特別適合長時間工作、生活忙碌、容易感到疲勞的族群。

料理時，將半隻土雞汆燙後，加入燉包與薑片，小火慢燉 40 至 60 分鐘，湯色清甜、不燥不膩，非常適合年節後調整作息、補而不負擔。新年喝上一碗，寓意事事順心、開年如意。

圖／搭配全家人喜歡的菜餚，在餐桌上吃的安心、開心。(頤珍宮膳 提供)

五寶紅潤滋養燉包｜五福臨門

「豬排骨入湯，寓意諸事順心、家運富足。」五寶紅潤滋養燉包主打養顏美容與元氣補養，是年節期間最適合全家共享的一款。

排骨搭配南瓜、紅棗、枸杞(黑枸杞)一同燉煮，湯頭甘甜、層次豐富，特別受到長輩喜愛。一鍋上桌，象徵福、祿、壽、喜、財五福齊聚門前，讓新年好運一次到位。

圖／頤珍宮膳燉包系列除了燉湯之外，也非常適合作為養生火鍋湯底，全系列共有17款。(頤珍宮膳 提供)

八珍加味養生燉包｜八方來財

「新年吃牛，象徵踏實耕耘、收穫在後。」八珍加味養生燉包強調均衡補養，非常適合上班族與創業族群。

將牛腱、牛腩等部位切塊，與燉包慢火熬煮，湯頭濃郁卻不油膩，適合初五開工前或返工前一晚享用。寓意新的一年財源廣進、人脈四方匯聚。

十全溫潤大補燉包｜十全十美

傳統年節常見的豬腳料理，象徵「腳步穩、路走得遠、財抓的住」。十全溫潤大補燉包以全面調養為概念，適合年節後補養或體力恢復期。

搭配山藥與花生一同燉煮，口感溫潤厚實，是過年後滋補養身、補充元氣的經典選擇，也象徵新的一年圓滿順遂、十全十美。

孕產規劃師王思涵表示，新年的祝福不只存在於紅包與賀詞裡，更藏在每天一碗熱湯的溫度中。希望透過簡單就能完成的養生燉包，讓忙碌的現代家庭，也能輕鬆把健康、關心與祝福，一起端上餐桌。

2026 新春，就從一鍋好湯開始，

把好氣色、好體力與好運氣，慢慢燉進新的一年。

