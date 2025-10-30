迎向 AI 新局 PAC 攜手台師大與 NCDA 啟動「國際生涯發展雙認證」提升華人職涯競爭力

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】在人工智慧浪潮全面席捲全球、人才定義被快速改寫的時代，「生涯規劃」的重要性被再次凸顯。PAC（People Achievement Consulting）正式宣布，攜手國立臺灣師範大學（NTNU）與美國生涯發展學會（NCDA）展開跨國合作，三方共同啟動「CDI & SCDI 國際生涯發展雙認證」專案，為華人世界的職涯輔導教育建立全新國際標準與專業典範。

簽約儀式現場，左邊為國立臺灣師範大學田秀蘭教授，右邊為 PAC 執行長廖郁菁女士。(圖/主辦單位提供)

簽約儀式上，PAC 特別邀請榮獲 NCDA 終身成就獎的臺師大田秀蘭教授，以及推動全球華人生涯標準化的關鍵推手廖郁菁女士共同出席並簽署合作協議。這場儀式不僅象徵學術與實務的緊密結合，也標誌著台灣在生涯教育領域正式與國際接軌。PAC 表示，此次合作將整合國際資源、教育體系與產業需求，為有志從事生涯輔導與教育工作的專業人士提供「一步到位」的國際認證途徑，協助台灣及華人地區建立具全球競爭力的生涯輔導人才培育體系。

【融合職涯與學涯：打造全方位的輔導專業】

面對 AI 帶來的快速變遷，未來的人才不再僅仰賴單一技能，而是需要具備自我覺察、方向定位與持續學習的能力。為此，本次推出的「CDI & SCDI 國際認證雙證班」結合理論與實務，分別針對成人與學生的不同需求，培育能兼顧職涯與學涯的專業輔導者。CDI 認證講師專注於成人的職涯發展、轉型與決策，協助工作者在多變的職場環境中重新找到定位；而 SCDI 認證講師則聚焦學生的學涯探索與自我覺察，幫助年輕世代在成長過程中建立清晰的方向感與行動力。PAC、台師大與 NCDA 的三方合作，將讓學員在單一體系中同時掌握兩大領域的專業知識，進而縮短學用落差，讓教育與就業真正無縫接軌。PAC 進一步指出，未來將推動更多學校與教育機構加入「機構認證會員」體系，將國際化的生涯規劃架構融入校園輔導資源，協助師資提升生涯教育能量，並讓生涯探索的概念從教育現場向下紮根。這項計畫的願景，是讓每一位青年學子在關鍵的成長階段都能獲得專業支持，找到最適合自己的發展路徑，進而提升台灣整體的就業品質與幸福指數。

首屆「CDI & SCDI 國際認證雙證班」將於 2025 年 11 月 8 日起至 12 月 20 日，在國立臺灣師範大學正式開班。PAC 誠摯邀請全國教育工作者、人資主管、輔導教師與企業培訓專業人士共襄盛舉，成為推動華人生涯輔導專業化的先行者。席次有限，報名請洽 (02) 7720-0868 沈小姐，或來信 service@pacedu.net。這場跨越國界的合作，不僅是一場教育與產業的深度結盟，更是台灣生涯教育邁向國際舞台的重要里程碑。PAC 表示：「面對AI時代的挑戰，我們要做的不只是培訓人才，更是打造一套能讓人持續前進的學習與成長系統。」

