迎向2026新希望 新年期許與情緒照顧同樣重要

迎接二○二六年的到來，許多人在新的一年為自己設定新的目標與方向，期待拋開二○二五年的不愉快，帶著希望與快樂的回憶重新出發；然而，在迎向新開始的同時，情緒整理與自我照顧同樣不可忽視，新年不只是向前邁進，更是關注自己心理狀態的重要時刻。

高雄「張老師」中心今(十二)日說明，過去一年累積的壓力、挫折或情緒困擾，不會隨著跨年自動消失，如果只專注於新年的期待與比較，可能會增加心理負擔，影響情緒穩定與生活步調；近期天氣轉冷、日照時間減少，也容易讓人感到疲倦或情緒低落。在低溫與新年壓力交織下，更需要留意自己的心理狀態，適時給自己休息與整理的時間。

為了幫助大家在新的一年保持心理健康，高雄「張老師」中心提供幾個簡單可行的小方法，讓民眾可以在調整生活的同時照顧情緒：一、放慢步調，緩緩前進。二、回顧努力，自我肯定。三、調整生活，穩定步調。四、傾訴感受，釋放壓力。

上述提供的四個小方法，希望民眾在新的一年不只是設定目標，更能學會善待自己、照顧情緒，讓二○二六成為一個既有期許，也能穩定心情、持續前進的一年。

若在生活中感到迷惘、壓力累積，或情緒低落影響日常，不必獨自承受，高雄「張老師」中心一九八○依舊幫您輔導專線持續提供心理輔導與傾聽陪伴，陪民眾整理心情、找到前進的力量，讓新的一年從心理健康出發，穩健踏上每一步。