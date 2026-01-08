迎向2026 台虎將以「領航四部曲」提升品牌力

台灣虎航董座黃世惠今天(8日)在年終記者會上宣布將以「領航四部曲」提升品牌力，透過新機隊、新產品、新體驗和新服務完整提升旅客整個旅程的體驗，同時還將與日本攜手，彌補台虎航網的不足。

深耕日本、韓國最多航點的國籍航空台灣虎航去年共開闢了9條航線，包括高雄飛往新千歲、濟州島、仙台、熊本，台北飛往大分、鳥取、石垣島，台南飛到熊本和沖繩；此外，台中也復航了名古屋和濟州。

台虎董事長黃世惠8日指出，12月在台南開航的航線不僅是疫後台南迎來的第一條國際航線，也是台虎在台布局的新市場，希望讓雲嘉南地區的民眾也可以來趟說走就走的旅遊日常；同時讓許多來自日、韓二線城市的旅客可以搭乘台灣虎航北進南出或南進北出，輕鬆地來台環島或安排出差的旅程。

面對2026年，黃世惠也展現溫柔的雄心，強調將以「領航四部曲」定義新飛行，同時定義台灣虎航的服務新高度，陪同虎迷連結世界、創造幸福的回憶。她說：『(原音)2026是台虎提升品牌力的一年，所以我們透過「領航四部曲」，有新機隊、有新服務、有新產品、有新體驗，來帶出這一整年台虎的計畫，可以完整地提升我們旅客整個旅程的體驗，而不再只是只有機票。』

黃世惠也說明未來10年台虎將引進15架A321neo新機，較現有的15架A320neo不僅座位數更多、效率也更高。她說：『(原音)未來的10年，我們進的都是A321的neo，這個機隊我們有11架是租機、4架是購機，陸續會在2028年開始引進，可能以每年2架的進度來完成。未來新的飛機就從180個位子提升29%到233個座位數，可以比現在320的neo再多1個小時的航程，也就是可以到6個小時的航程，可以涵蓋我們全部的東南亞跟東北亞。』

不僅如此，台虎還有三大新產品，預計第一季推出「Team Tiger」會員訂閱、第二季推出「虎加酒」，第三季更將與日本的航空公司合作，推出「聯航轉機服務」，讓搭乘台虎的朋友可以將航網延伸到台虎尚未直飛的城市、甚至是飛不到的歐美或澳洲等長程線。

此外還有三大新服務，包括自助報到、全新機上餐、即享券；和三大新體驗，包括樂虎卡2.0、機上娛樂系統和「虎憶NO.1」香氛精油。(編輯：宋皖媛)



台虎董事長黃世惠8日在年終記者會上接受媒體聯訪。(吳琍君攝)