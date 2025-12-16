迎國際移民日 新北市立圖書館推多元文化旅人活動

（記者陳志仁／新北報導）12 月 18 日為「國際移民日」，為鼓勵新住民朋友多加利用公共圖書館資源，新北市立圖書館於新莊裕民分館、聯合分館、福營分館、萬里分館、金山分館及中和分館，攜手推出「多元文化旅人」系列活動，透過閱讀、互動體驗與文化交流，打造友善且包容的文化學習環境。

圖／「新住民公益故事團」的新住民媽媽，利用假日的時間到圖書館說家鄉故事，將自己母國的文化以豐富有趣的戲劇演出方式介紹給大家。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館長吳佳珊表示，活動內容包含「移民的一百種姿態」主題書展、「新朋友‧好朋友」異國文化互動體驗、「熊抱多元文化融合遊戲」，及多元文化電影院等，讓民眾在圖書館中即可感受各國文化風情，進一步理解移民故事與多元社會樣貌；中和分館推出「閱讀無國界」到站服務，將書籍送至移民署新北市服務站，讓新住民能閱讀家鄉語言書籍，在閱讀中找到熟悉感與歸屬感。

新北市立圖書館指出，為迎接即將到來的國際移民日，為了鼓勵新住民朋友多利用圖書館，新北市立圖書館並邀請來自印尼、泰國、越南、菲律賓等國家的新住民朋友擔任多元文化老師，分享家鄉文化與生活經驗，讓新住民文化被更多人看見；來自越南的黃春莊也以自身經驗，勉勵新住民姐妹不要放棄學習，透過閱讀與進修累積能力、提升自我價值。

系列活動自 12 月中旬起陸續展開，新莊裕民分館推出印尼皮影戲與傳統益智遊戲，介紹印尼文化，也安排泰國、越南傳統遊戲體驗與多元文化融合運動會，透過闖關活動拉近不同文化距離；此外，萬里、中和及金山分館規畫手作工藝、數位應用課程與飲食文化體驗，內容豐富多元，期盼透過閱讀與參與，促進不同文化的理解與共融，相關活動資訊可至新北市立圖書館官網查詢。

