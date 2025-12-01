迎國際身心障礙者日 高鐵台南站快閃響應

記者蕭素惠/台南報導

為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市政府社會局特別提前於今（30）日安排「台南市德蘭啟智中心」的身障朋友至高鐵台南站快閃表演，以行動展現不屈不撓的精神與他們對生命的堅韌與努力！吸引過往旅客駐足並紛紛給予熱烈掌聲。



此次表演，特別呼應台南市國際身心障礙日「理解隱性障礙、消除誤解歧視」主題，共有10多位身障朋友以「台灣尚勇」震撼出場，演出苦練多時的打擊樂器及舞蹈節目，無論是流行歌曲或熱門音樂，輕快的節奏與律動都讓人陶醉其中，帶動現場觀眾一起隨音樂起舞。



台南市政府社會局郭乃文局長表示，許多身心障礙者富有創意與勇氣，這份特質不僅可協助深化社會大眾對身心障礙者的理解與認識，同時也可展現身心障礙朋友們更多元豐富的面貌。德蘭啟智中心楊美華主任表示，非常感謝高鐵台南站提供空間，透過此次快閃活動，讓民眾看見身心障礙朋友的才華，並破除其刻板印象，給予更多鼓勵。

台灣高鐵各車站均設有無障礙友善設施與服務，高鐵台南站高誌隆站長表示，此次快閃活動，希望能夠鼓勵身心障礙者走向戶外、迎向陽光，進而建立自信心及與社會互動的能力。未來，高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，致力實現成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。