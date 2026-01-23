迎大學生開學！高鐵加開12班「返校5折優惠列車」 27日凌晨開搶

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

為配合2026年春節疏運及和平紀念日連假返鄉需求，台灣高鐵公司推出「搭高鐵・返校去」學生優惠專案，特別於2月24日、25日加開12班「大學生返校5折優惠列車」，27日清晨起開放購票，鼓勵大學生多加利用高鐵返校。

為配合2026年春節疏運及和平紀念日連假返鄉需求，台灣高鐵公司推出「搭高鐵・返校去」學生優惠專案。（圖／台灣高鐵臉書）

台灣高鐵表示，本次加開列車除原有5折、75折或88折之大學生優惠車次外，另規劃南下、北上各6班列車，提供學生更彈性且便利的返校選擇。大學生可透過高鐵網路訂票系統、T-EX行動購票App，以及高鐵合作便利商店與各車站售票窗口，一次完成訂位、付款與取票，建議旅客提早購票以確保座位。

高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」之旅客，搭乘時須攜帶本人有效學生證正本，若學生證未加蓋當學期註冊章或無法辨識，需另出示在學證明正本以供查驗；採電子學生證者，亦須事先下載並可於現場查驗，以免影響優惠權益。相關加開班次時刻及優惠規定，可至高鐵官網查詢。

