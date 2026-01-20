迎大寒送熱食！人安彰化平安站邀您關懷弱勢族群

迎大寒送熱食！人安基金會「彰化平安站」，準備「麻油雞」送暖弱勢族群。（圖：李河錫攝）

時序進入最寒冷的「大寒」節氣，人安基金會「彰化平安站」，為關懷在地寒士、街友及低收入戶，特別準備近百份的「麻油雞」及各式菜餚等熱食，讓他們感受社會的溫情、驅散寒意；也邀請各界能夠小額捐款、作愛心，加入「寒士吃飽30」公益行動，讓近5百名弱勢族群，也能溫馨好過年！

農曆節氣已進入「大寒」，顯示冬季將進入最寒冷時期；人安基金會「彰化平安站」，眼看又有強烈大陸冷氣團來襲，響應彰化縣社會處所發起的「寒冬送暖」系列活動，特別在20號(大寒)，準備近百份的「麻油雞」及各式菜餚等熱食，邀集平常關懷的在地寒士、街友及低收入戶們前來享用；人安「彰化平安站」長游山河表示，平安站每天所準備熱食，對這些弱勢族群而言不只是果腹，更是一份關懷與支持的力量，希望讓他們能感受社會關懷的溫度來驅散寒意！

大寒，人安基金會「彰化平安站」準備「麻油雞」、送暖弱勢族群，邀您一起來響應「寒士吃飽30」作愛心、關懷弱勢族群。（圖：李河錫攝）

游山河站長也表示，目前正推動「寒士吃飽30」春節關懷公益行動，所需經費約150萬，可能因不景氣，使得總募款金額約只有3成多，邀請各善心企業與人士，能共同響應小額捐款、作愛心，讓所關懷近5百名弱勢族群，也能溫飽度寒冬、過好年！

「彰化平安站愛心專線：04-722-2812。劃撥帳號：22703614(戶名：人安基金會，備註：尾牙)。一起來關懷清寒單親家庭、學子與弱勢家庭，感謝！」（李河錫報導）