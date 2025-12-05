迎大雪節氣！ 中醫師傳授泡腳、溫敷及熱飲避冬3妙招
【NOW健康 楊芷晴／高雄報導】中醫自古講求「天人合一」與「天人相應」，認為人體與自然界息息相關。人生活於天地之間，體內的氣血運行、陰陽變化，皆與四時氣候相呼應。自然界有四季運行、寒暑往來；人體亦有陰陽盛衰、氣血盈虛的節律。養生之法應順應自然規律，才能使身心達到和諧平衡。
養生之道 因時、因地和身心合一順勢而為
藍涵鐘中醫師指出，養生之道在於順勢而為的養生觀，包括因時制宜、因地制宜、身心合一三個面向。
▸因時制宜：依四季變化調整作息與飲食。
▸因地制宜：依地區氣候差異選擇不同的補養方式。
▸身心合一：不僅養形，也要養神，保持情志平衡。
《素問‧四氣調神大論》指出：「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎。」冬三月宜「早臥晚起，必待日光，無擾乎陽，藏精以待春生」，提醒人們在寒冬時節順應自然「閉藏」的特性，保護陽氣、養精蓄銳。而近期節氣將入「大雪」，正是冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，提醒人們應特別注意「避寒護陽」。
冬季屬水 寒主收引的自然法則
冬季五行屬水，主腎，氣候以「寒」為令。寒氣為陰邪，其性「主收引、主凝滯、主痛」，易使人體氣機收斂、血脈凝滯。若不慎保暖或體質虛寒，容易出現以下狀況：
▸手腳冰冷、關節僵硬。
▸腰痠背痛、氣血不暢。
▸消化不良、胃寒脹氣。
▸女性經痛、血塊多。
中醫稱此為「寒主收引」，意指寒邪使氣血收縮、筋脈緊束。若寒氣深入臟腑，則易傷陽氣，導致「腎陽不足」或「脾胃虛寒」。
冬藏之道 溫陽護腎、靜養身心
藍涵鐘中醫師強調，冬天養生的關鍵在「藏」與「溫」，可以透過生活作息及飲食來調養身心。
▸起居上宜早睡晚起、避寒就溫；運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，不可大汗淋漓，以免陽氣外洩。
▸飲食上以溫補為主，多食薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等；忌食冰冷瓜果與生冷食物。
藍涵鐘中醫師表示，冬季亦是「養神少慾」的時節。可透過靜坐、泡茶、書寫或冥想，讓身心進入冬藏狀態，使陰陽調和、氣血內守。《素問》有言：「冬不藏精，春必病溫。」——若未善養陽氣與精氣，來春易生虛熱與疲倦。
溫暖化冬雪小妙招 泡腳、溫敷、熱飲
藍涵鐘中醫師指出，當天氣轉寒，除了保暖外，更可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的「暖身養腎」效果。
【泡腳】藥浴足暖則全身暖／足暖心
每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。
▸藥材：乾薑1.5錢、艾葉2錢、吳茱萸0.5錢、當歸尾1.5錢、獨活2錢、益母草2錢。
▸作法：以上藥材加入1000c.c.清水，大火煮滾後轉小火慢煮10分鐘，再倒入泡腳盆，加水稀釋至適溫即可。
【溫敷】溫養經脈、驅寒補陽
可用暖暖包敷於腹部或腰背，特別是以下穴位：
▸關元穴（任脈）：肚臍下四橫指處，溫腎固精。
▸足三里（胃經）：髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣。
▸腎俞穴（膀胱經）：第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽。
溫敷10至15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。
【熱飲】從心到胃的溫暖能量／薑心比心甜湯
寒冬時，一杯熱飲能讓全身從內而外暖起來。
▸作法：生薑帶皮2錢、桂心1錢、雞心棗3錢、枸杞2錢、薏苡仁3錢、蓮子2錢、白木耳5錢，加適量冰糖煮成甜湯。
▸功效：此方能溫中祛寒、補腎健脾、潤肺養顏，是冬季暖身的好選擇。
冬季養生的核心，在於順天時、護陽氣、養腎精。順應二十四節氣的節奏，讓生活與天地陰陽變化相協調，不僅能預防寒邪，更能為來年的生機蓄勢。當我們學會「與天和、與氣調」，冬天便不再冰冷，而是最適合修養、積蓄能量的溫暖季節。
# 首圖來源／Freepik
