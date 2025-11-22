迎娶關卡比選舉難？ 南市38歲男議員向里民廣播求救
嘉義縣 / 綜合報導
台南市無黨籍議員李宗霖，今（22）日到嘉義水上鄉田尾村，迎娶當地里長二女兒，就見他衝到廣播中心，說自己38歲了，要大家幫忙他，給他愛心貼紙，原來這是迎娶關卡之一，得收集足夠的貼紙才算過關，新娘姐姐還設計多道有趣關卡，包含計步器的數字要到1314，以及答錯題目要吃檸檬等等，讓傳統儀式，增添不少趣味。
台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「今日來田尾村這個貴寶地，要來取里長的第二個女兒。」新郎官衝進村內廣播中心，要大家幫幫忙，讓他順利娶老婆，台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「懇求你們賜我貼紙，這比選舉還困難我38歲了拜託大家。」
把年齡都搬出來了，看來新郎官真的很想娶！原來迎娶關卡之一，是收集愛心貼紙，而新郎的身分曝光，是台南市議員李宗霖，他誠懇拜託鄉親父老，讓他順利過關，親友團說：「鄉親，快點，他38歲了。」
大家很給力，一廣播完，蜂擁而上貼貼紙，好不容易過了這關，台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「(新娘)我來了。」請等一下，辛苦的還在後頭，新郎的親友團，集體賣力踩地，因為每個人身上都有一個計步器，加起來的數字要是1314，才算過關。
高雄市議員張博洋，身為好兄弟，也加入迎娶行列，穿著襯衫在太陽底下，沒多久就滿身是汗，而新娘是嘉義縣水上鄉太保市田尾村當地里長的女兒，新娘姐姐設計多道迎娶關卡，新娘姐姐說：「如果你答錯了，來。」答錯跟新娘有關的題目，就要吃一片檸檬。
新郎一路過關斬將，但面對岳父岳母這關，台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「爸爸媽媽，拜託。」直接下跪，拜託把女兒嫁給自己，才成功抱得美人歸，台南市議員(無黨籍)李宗霖VS.新娘說：「辛苦他了一路奔波，恭喜你終於娶到我，，真的，抱得美人歸。」
高雄市議員(無黨籍)張博洋說：「剛剛也是替李宗霖捏一把冷汗，畢竟過五關斬六將真的是困難重重。」娶妻挑戰層層過關，新郎總算鬆一口氣，最後也在眾人祝福下順利娶到美嬌娘。
