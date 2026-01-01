迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭

記者鄭玉如／台北報導

1月5日迎「小寒」，命理專家楊登嵙建議，順應自然養生，注意食、衣、住、行、育、樂，補內養身並避禁忌。（示意圖／PIXABAY）

今年1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到，天氣寒冷，但大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」，而冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。對此提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運養生與禁忌。

▎食

1、飲食原則是「健脾胃、養肺腎。」以防寒補腎為主，進補食物可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等。體質偏熱、偏實及容易上火者，則要注意涼熱的合理搭配。

2、冬天宜養腎陽，可食入腎鹹味食物，如海帶、紫菜和海蜇等，但不宜過多，否則腎水更寒而擾心陽。腎主水，宜吃溫熱及黑色食物，如羊肉登溫腎壯陽、熱量高的肉類。黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物、杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等，都有補腎益腎作用。

廣告 廣告

3、飲食上注意多吃「溫散風寒」的食物，如生薑、大蔥、花椒、桂皮、羊肉等，羊肉是溫熱食物，若用羊肉加點當歸、山藥、胡蘿蔔烹煮，搭配大蔥和生薑調味，適量食用，勿過度進補，建議每週吃一次。

4、一般人可多吃蛋白質含量高食物，若食用太過油膩、辛辣的食物，容易上火，引發青春痘，必須節制。

5、避免各種生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等。

▎衣

1、人的頭部是平衡整個身體熱量的最主要部位，若頭部受寒，極易引起感冒。

2、出門時最好穿寬鬆、保暖、防滑的棉鞋、運動鞋，鞋底最好粗糙一點，紋理要寬、深，女性最好不要穿高跟鞋。

3、冬季大多數人的腳部溫度偏低，腳底有很多穴位，受涼後會可能引起上呼吸道毛細血管收縮，血液循環變慢，抵抗力下降。

4、衣物以深色、質輕、保暖為宜。選用重量輕、膨鬆、保暖性強的羊毛、絲棉、羽絨等製品。

▎住

1、經常打開門窗換氣，加速散去室內濁氣，讓陽光充盈室內，有助於保持乾燥。注意室內通風及保暖，防止呼吸道疾病的發生，高血壓及心臟病、氣喘等患者應注重保暖。

2、天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，暖和室內，但門窗緊閉，密不透風，不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長，應每天開窗數次，以便空氣流通。

▎行

1、「冬應腎而養藏」，腎主冬，冬萬物閉藏，作息宜早睡晚起，待日光出現再起，若反道而行會傷腎氣。

2、小寒時期早睡可養人體的陽氣，晚起可養身體的陰氣，使身體內的陰陽平衡滋養臟腑，增加身體的強壯程度。寒冷低溫天氣裡，為了避風寒，應適當早睡、晚起。

3、不建議早起洗頭，早上時間緊迫，很多人沒等頭髮乾就外出，容易受風寒，輕者會頭痛，嚴重者可能導致大小關節疼痛，甚至肌肉麻痹。

4、很多人早起後，匆忙中光著腳在地板上走路，不利於健康。腳是人體的第二心臟，做好保暖工作很重要。早晨剛從棉被裡出來，腳部還未適應外界的溫度，踩在地上容易著涼，引起腹痛、腹瀉，長期下來影響腸胃健康。早起應穿柔軟的平底拖鞋，冬天起床後立刻穿上襪子。

▎育

1、小寒是鍛鍊身體，改變體質的大好時機，這就是所謂的「冬煉」。俗話說「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，說明不少人因冬季天冷，就不願運動，其實冬天運動有益身體，有助於增加免疫力，預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。

2、寒冷的冬天，早睡可保護人體陽氣，待日出後再起床，可躲避嚴寒，但晨起運動要避免邪寒入侵，惡劣天候時不要到室外練身。

3、很多人有早鍛鍊習慣，天冷最好把鍛鍊安排在下午，因為心血管病的發病高峰一般是在一天中交感神經活動最強的時間，集中於上午6時至12時。特別是冬季雪天寒冷的氣候，刺激交感神經興奮，誘發血管痙攣、收縮，易出現急性心肌梗塞、心律失常等。

4、冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的作用，幫助調節情緒、改善人體狀態，有益身心健康。

▎樂

在精神上宜靜神少慮、暢達樂觀，不為瑣事勞神，心態平和，增添樂趣。注意保持情緒的穩定、平和，起居和運動有規律。走出戶外讓冬陽照射，溫暖身心，促進血液循環、提升反應能力。

更多三立新聞網報導

男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿

客人被問載具「1超狂舉動」！店員看呆 一堆人點頭：網購很好用

強烈冷氣團來襲！急凍「2地」下探8度 下週一再一波

入冬最強冷空氣！大雨狂轟「4縣市」 一路下到明天

