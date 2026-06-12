迎年底選戰 澎湖辦選舉查察及反滲透法教育訓練 (圖)

台北市長蔣萬安一向謙和有禮，沒事不挑事，沒想到竟在賴清德總統監委提好提滿的隔天，主動臉書發文直指「監察院有什麼讓台灣民眾看得起的作為？」呼籲藍白兩黨立委直接否決二十九名被提名人，先凍結監察院的運作，再爭取朝野共識，修憲廢除監察院。蔣萬安臉書發文搶在國民黨中央之前，也搶在擁有監委同意權的立法院黨團之前，一砲打過江，讓他的競選對手─民進黨立委沈伯洋追趕不及，只能......

風傳媒 ・ 34 分鐘前 ・ 9 則留言