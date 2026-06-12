迎年底選戰 澎湖辦選舉查察及反滲透法教育訓練 (圖)

其他人也在看
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
風評：蔣萬安一砲打過江
台北市長蔣萬安一向謙和有禮，沒事不挑事，沒想到竟在賴清德總統監委提好提滿的隔天，主動臉書發文直指「監察院有什麼讓台灣民眾看得起的作為？」呼籲藍白兩黨立委直接否決二十九名被提名人，先凍結監察院的運作，再爭取朝野共識，修憲廢除監察院。蔣萬安臉書發文搶在國民黨中央之前，也搶在擁有監委同意權的立法院黨團之前，一砲打過江，讓他的競選對手─民進黨立委沈伯洋追趕不及，只能......
MLB／換作其他時間其實能上！大谷翔平檢查過關 道奇樂觀二刀流不變
道奇12日以8：6擊敗海盜，不過日籍球星大谷翔平在連續2場開轟後，因左膝發炎提前退場，13日道奇和白襪展開3連戰，大谷沒有被排入先發，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說明，大谷檢查骨頭都沒有問題，換作是其他時間點其實能上場，明後兩天預計就能上場，下週登板的計劃也會照舊。
周興哲《歌手2026》慘遭淘汰！ 台上唱跳不夠猛被調侃「老實人跳舞」
中國大陸歌唱競技綜藝《歌手2026》自開播以來便話題不斷。在最新一期的月度決賽中，令人始料未及的是，向來以深情療癒嗓音著稱的台灣「情歌王子」周興哲，在此次決賽中大膽突破自我、首次挑戰唱跳舞台，卻依然未能擄獲大眾評審的心，最終慘遭淘汰。隨著哈林（庾澄慶）、魏如萱與周興哲接連遭到淘汰，目前舞台上，台灣歌手僅剩下傳奇美聲齊豫一人獨自苦撐。
高虹安被害慘了！他驚覺「法條不對勁」：命運被檢察官掐住
即時中心／陳奕劭報導立法院昨（12）日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。對此，台灣青年民主協會理事張育萌指出，民眾黨立委許忠信一意孤行惡搞通過「高虹安條款」，卻反而把高虹安的命運交到他們口中萬惡的檢察官手上。他感嘆，藍白真的是法盲，到底怎麼想出這種天才法條？
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
美伊戰事結束露曙光！伊朗外長：協議草案完成 數日內遠距簽署
美伊衝突迎來重大轉折！伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）12日證實，為結束美伊戰事的《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》架構已接近完成，雙方預計在未來幾天內敲定，以「遠距數位方式」完成協議草案的歷史性簽署。
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築
6月2日下午，記者跟隨林子壽與林氏宗親抵達慎德居，慎德居建於1914年，是傳統「一堂二橫」客家夥房，採用鵝卵石興建基礎、土墼磚與紅磚起建屋身，福州杉與紅瓦等建材興建房頂，本該是樸實典雅、古色古香，如今竟滿地雜物，加上天花板上超大蜘蛛網，以及用建築物上覆蓋的紅色...
不准抹殺歷史！美法官勒令川普政府恢復國家公園看板
美國波士頓聯邦法官做出最新裁決，勒令川普政府必須在21天內，重新安裝從全國國家公園和紀念碑中移除的歷史與科學展示牌。法官痛批，政府因政治立場移除奴隸制度與氣候變遷等看板，是危險的審查行為。
全國模範女警帥氣開球 高雄刑大攜手台鋼雄鷹歡慶警察節
【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為慶祝115年警察節，感謝警察同仁長期維護社會治安及守護市民安全的辛勞付出，高雄
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆
金武烈認不是《鐵拳教育》第一人選 隔空向金南佶道歉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後引爆全球追劇熱潮，男主角金武烈的人氣更是暴漲。然而，該劇爆紅背後卻伴隨選角風波，主角原鎖定資深演員金南佶，但因原作涉及種族與性別歧視爭議，金南佶在粉絲抗議下兩度婉拒演出，最終才改由金武烈接手。
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
連勝文的擁抱 看見再興中學最後一舞的洪志善 呂政儒
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】再興中學今天(13日)舉行畢業典禮，很多年輕的國高中學生都不知道，25年前
梅雨季快結束？林得恩曝「出梅」時間點：將轉入颱風季
林得恩指出，台灣梅雨季通常落在每年5月至6月之間，而「出梅」時間則會因年度氣候條件不同而有所差異。根據歷史統計，平均約落在6月下旬至7月上旬。他說明，氣象學上所謂的「出梅」，並非單純觀察某一天是否放晴，而是評估東亞整體大氣環流是否穩定轉變為夏季型態。相關判斷...
中央社大換血！李永得走人 「司馬文武」驚爆內定接任董事長
中央社人事異動傳出重大變化！據媒體報導，資深媒體人、現任文化總會副會長江春男（司馬文武）傳出已獲內定接任中央社董事長，現任董事長李永得將卸任。
中職／天啊他們根本不會停！蔣銲首秀遭象迷震撼教育 仍被台式應援圈粉
味全龍洋投蔣銲本季首度來台加入中職，他表示已經被台灣的應援文化圈粉，還透露自己初登板就被象迷的威力震懾到，現在習慣以後，覺得應援聲反而讓他在投球時有更多的腎上腺素。
防AI技術外流 川普政府傳限制外國存取Anthropic模型
根據美媒報導，川普政府正採取行動，阻止外國政府、企業及個人存取人工智慧新創公司 Anthropic 最先進的 AI 模型，以防止關鍵技術外流，這項禁令甚至擴及在美外籍人士。
美伊雙方曝協議接近完成 美軍仍擊落多架伊朗無人機
據《路透社》的獨家報導，1位美國高級政府官員12日透露，雙方已就文本達成一致，華盛頓預計將在未來幾天內簽署初步協議。擬議的諒解備忘錄要求重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。之後，雙方將就伊朗核計畫展開談判。1位不願具名的...