迎年末消費潮！Yahoo購物揭萬元精品熱銷榜
PS5暴衝20倍、COACH熱賣翻倍！國際精品29折起、LOEWE現省近4萬
雙12強勢接棒！最高回饋16%、抽1212 OPENPOINT、9990美食金
年末購物旺季升溫！普發萬元發放開跑後，Yahoo購物觀察平台買氣快速堆疊，帶動近期三大趨勢，包括：3C與科技家電持續熱賣、萬元精品明顯爆量，保暖與免疫補給因天氣驟冷買氣升。Yahoo購物發現，延續雙11熱度，3C、大家電、美妝與運動品類業績持續長紅，其中PlayStation 5、SK-ll青春露多入組月成長最高飆近20倍[1]；在普發萬元與年末節慶助攻下，輕奢級精品也凸顯買氣，萬元級精品最高翻倍漲[2]。Yahoo購物特別公布「萬元精品Top 5熱銷榜」，提供消費者輕鬆入手輕奢精品的熱門選購指南。即日起至11/30，Yahoo購物祭出「黑五奢寵季」、緊接著12/1起「雙12-年末狂歡季」接棒狂歡，精選人氣精品包款與家電下殺優惠29折起；刷指定銀行卡最高回饋16%、天天進站抽1,212 OPENPOINT點數、消費滿$999還有機會抽王品集團9,990美食金，多重好禮與回饋，迎戰年底奢寵商機！
年末「犒賞潮」全面引爆！萬元級3C × 精品買氣齊飆
普發萬元帶動「萬元價格帶」商品買氣大爆發，因具備「送禮體面、入門款自買不心疼」的價格優勢，成為今年最受矚目的輕奢選擇。綜觀Yahoo購物「萬元精品Top 5熱銷榜」可發現兩用包、托特包與手拿包最受青睞。COACH找來日韓頂尖熱門歌手Lilas幾田莉拉、田小娟代言，成功拉起年輕族群買氣，月成長翻倍[3]，穩居榜首；agnes b.則以新品與秋冬保暖單品領軍熱銷拿下第二；ISSEY MIYAKE BAOBAO因北捷優先席衝突事件，討論度與買氣大增，經典6x6、7x7款式開賣即秒殺，熱度出圈拿下兩名席次。迎接奢寵潮，Yahoo購物12/14前祭出多款熱門精品包下殺最低29折起，年度爆賣LONGCHAMP優惠5折起再享結帳72折，LVMH集團CELINE TEEN Triomphe現省破2萬、LOEWE夯賣Puzzle拼圖包現省近4萬！
冬季必備！低溫保暖、免疫補給買氣升
在氣溫驟降與流感升溫下，冬季補給與保暖品項需求同步增強。Yahoo購物「免疫補給」相關保健食品年成長逾5成[4]，魚油、靈芝、維他命C、益生菌與維他命B群等品項買氣明顯攀升；關節保養、心血管保健品需求與買氣也增強，尤其UC-II、紅麴等已成消費者冬季保養必備；同時，保暖的羊毛被月成長超過10倍[5]，蓄熱長袖、羽絨外套與速熱內搭等保暖商品也出現熱搜、熱銷雙成長。
雙12強勢登場！超高16%回饋、天天進站抽1,212、人氣爆品一站入手
Yahoo購物11/30前「黑五奢寵季」優惠放送外，12/1起「雙12-年末狂歡季」火熱開跑，年末回饋全面升級， 暖慶優惠、點數回饋、美食再加碼，各項好禮任你抽！
✦ 亮點一｜年末回饋全面升級，最高享16%回饋
● Yahoo購物即日起至11/30祭出「黑五奢寵季」，緊接著「雙12-年末狂歡季」暖慶活動12/1起至12/7再接棒：
● Yahoo購物中心最高回饋16%刷卡金，指定精品、黃金商品刷玉山銀行信用卡滿萬再加碼回饋10%刷卡金、全站消費天天最高享12%購物金！
○ 12/1–12/14消費滿999元，登記就抽王品集團最高9990美食金（1點=1元）！此外，快速到貨專區期間限定加碼送，12/5-12/7指定商品單筆滿999元即加送50點OPENPOINT點數。
● Yahoo拍賣免運省荷包，12/1至12/3消費滿199元7-ELEVEN超商取貨即享免運優惠！
✦ 亮點二｜進站有獎，思樂冰、必勝客、肯德基等派對美食開心吃
● 年末消費驚喜不間斷，Yahoo購物自12/1起至2026/1/1推出APP限定的「狂歡派對箱」活動，天天登入就可抽1,212點OPENPOINT！
● 進站有獎！自12/1起祭出雙遊戲好康：參加「挑食怪癖大對決」即可抽9999 OPENPOINT、999王品美食金、「好運大轉盤」現抽思樂冰、必勝客、肯德基等派對美食，週週再抽999購物金！
活動頁：
● Yahoo購物「黑五奢寵季」：https://reurl.cc/EbG6YK（即日起至11/30）
● Yahoo購物「雙12年末狂歡季」： https://reurl.cc/vKkvLk（12/1起上線）
● Yahoo拍賣「雙12年末狂歡季」： https://reurl.cc/4bQZ2X（12/1起上線）
人氣商品推薦：
1. 【BURBERRY】100%喀什米爾格紋羊絨圍巾(168x30CM)-多色可選
原價20,500元，11/30前優惠價12,111元（Yahoo購物中心）
2. 【COACH x MJ】精選兩用包 / 斜背包 多款均一價
原價17,760元，12/1前優惠價5,321元（Yahoo購物中心）
原價124,000元，11/30前優惠價84,500元（Yahoo購物中心）
4. 【Tonia Nicole東妮寢飾】防蟎抗菌頂級100%法國羊毛被 (雙人2.8kg)
原價7,960元，11/30前優惠價2,380元（Yahoo購物中心）
5. 【WMF】Belmonte高身湯鍋(20cm/3.3L)
原價5,000元，12/14前優惠價1,111元（Yahoo購物中心）
原價8,000元，12/31前下單現折優惠價3,999元（Yahoo購物中心）
近全新二手價25,800元（Yahoo拍賣）
近全新二手價12,800元（Yahoo拍賣）
[1] 此數據為2025/11/12-11/18對比上月同期 [2] 此數據為2025/10/27-11/16對比上月同期 [3] 此數據為2025/10/27-11/16對比上月同期 [4] 此數據為2025/11/1-11/15對比去年同期 [5] 此數據為2025/11/12-11/24對比上月同期
